Ο-Τραμπ-«αγαπάει-τον-πληθωρισμό»-παρά-την-ραγδαία-επιτάχυνση-των-τιμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αψηφά τους αριθμούς σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού δηλώνοντας ότι «τον αγαπάει» την ώρα που οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών.

Οι τιμές αυξήθηκαν τον Μάιο κατά 4,2% σε ετήσια βάση, έναντι 3,8% τον Απρίλιο. Πρόκειται για ραγδαία επιτάχυνση, μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου.

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Η αύξηση, από 3,8% τον Απρίλιο, οφείλεται στην αύξηση του κόστους ενέργειας καθώς οι τιμές έκαναν άλμα αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Οι αριθμοί είναι υπέροχοι (…) αγαπάω τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, διαβεβαιώνοντας ότι ο δείκτης θα «πέσει σαν βράχος» μόλις τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Πάντως λίγο αργότερα ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε με επιθέσεις κατά στόχνων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την «απελευθέρωση» μέσω των Στενών του Ορμούζ όγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά.

«Όταν τελειώσει αυτή η σύγκρουση… θα δείτε το πετρέλαιο να πέφτει στο επίπεδο που ήταν πριν», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Οι τιμές για το αργό πετρέλαιο Brent εξακολουθούν πάντως να διαπραγματεύονται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με πριν τον πόλεμο.

Ο Τραμπ διαλαλούσε πως θα αύξανε την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών στη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του το 2024.

Τα στοιχεία

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη θεαματική άνοδο των τιμών αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη αντέδρασε κλείνοντας de facto το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, οδηγώντας στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου και υποπροϊόντων του, όπως τα πλαστικά και τα λιπάσματα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) είχε αρχίσει να υποχωρεί στα τέλη του 2025 κι είχε σταθεροποιηθεί περί το 2,4% στις αρχές του 2026. Απογειώθηκε τον Μάρτιο. Ο δείκτης είχε να βρεθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023.

Την ίδια περίοδο, οι μισθοί αυξάνονταν κατά μέσον όρο 3,4%, καθαρά με πιο βραδύ ρυθμό.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων (+40,5% σε ετήσια βάση) που άρχισε αφού ξέσπασε ο πόλεμος εξηγεί την υπερθέρμανση.

Άλλος δείκτης δείχνει ωστόσο ότι οι αυξήσεις τιμών είναι ευρύτερα διαδομένες στην οικονομία. Ο λεγόμενος βασικός πληθωρισμός –που δεν παίρνει υπόψη διακυμάνσεις στην ενέργεια και στα τρόφιμα– είναι πλέον 2,9% σε ετήσια βάση (από 2,5% τον Φεβρουάριο).

Οι τιμές των εισιτηρίων για αεροπορικές πτήσεις σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο (+26,7% σε ετήσια βάση). Κοστίζουν επίσης πολύ περισσότερο η συντήρηση οχημάτων (+6,1%), η νοσοκομειακή περίθαλψη (+5,7%)…

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του 9,1% που έφτασε επί του προκάτοχού του Τζο Μπάιντεν στα μέσα του 2022.

Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός αποτελεί πρόβλημα για τον Τραμπ, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι έχουν κατατάξει την οικονομία ως κορυφαία ανησυχία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός αυξάνει την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να περιορίσει την άνοδο των τιμών.