Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία, η New York Post αποκαλύπτει το παρασκήνιο, αλλά Ιράν και Ισραήλ λένε ότι... δεν έχουν ιδέα

«Όλα είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης στη New York Post ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο ίδιος ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά στην πολυπόθητη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

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Μόνο που δεν πέρασαν ούτε δύο ώρες και η Τεχεράνη έσπευδε να ξεκαθαρίσει δεν έχει συμφωνήσει σε τίποτα και το Ισραήλ δήλωνε έκπληκτο από τις προεδρικές ανακοινώσεις και ότι θα περίμενε την αντίδραση της ιρανικής πλευράς.

Είμαστε πράγματι κοντά στη λύση ή είναι άλλο ένα πυροτέχνημα από τον Αμερικανό πρόεδρο; Πόσο μάλλον που τα ρεπορτάζ τον ήθελαν να είναι όλο και πιο εκνευρισμένος με την καθυστέρηση του Ιράν να απαντήσει στις προτάσεις του.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η New York Post έγραψε νωρίτερα την Πέμπτη για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και μας οδήγησαν στις ανακοινώσεις του Τραμπ.

Αργά την Τετάρτη το Ιράν είχε υποβάλει ένα τελικό σχέδιο πιθανής συμφωνίας στους Καταριανούς μεσολαβητές. Την ίδια ώρα είχαμε αμερικανικά αεροσκάφη να χτυπούν για δεύτερη νύχτα θέσεις στο Ιράν, αν και όχι με τη σφοδρότητα με την οποία μας προϊδέαζε ο Τραμπ και προανήγγειλε για σήμερα.

«Το κείμενο της συμφωνίας ολοκληρώθηκε και οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης» δήλωσε περιφερειακή πηγή που γνωρίζει την ιρανική ηγεσία. «Η Ντόχα βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευκολύνει τη συμφωνία. «Εάν δοθεί η τελική έγκριση, θα ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας» πρόσθεσε η πηγή.

Το Κατάρ έχει εμπλακεί σε διαμεσολαβήσεις και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά ήταν το Πακιστάν που επέβλεπε το μεγαλύτερο μέρος των επικοινωνιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς εργάζονταν για την ανάπτυξη ενός μνημονίου κατανόησης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η υπογραφή της συμφωνίας ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαπραγματευτών θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν, χάρη στην εκτεταμένη εργασία της χώρας για τη συμφωνία. Διατηρεί εξάλλου στενές σχέσεις με τον στρατάρχη της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε διπλωματικές διαβουλεύσεις, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Είχαν προταθεί ακόμη ως τόποι για την υπογραφή η Τουρκία, η Γενεύη και το Κατάρ, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του μνημονίου κατανόησης.

Η ανάρτηση Τραμπ

Τι είχε γράψει ο Τραμπ; Ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.

Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός γράφει: «Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία — η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ιράν και Ισραήλ δηλώνουν άγνοια

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και το Ισραήλ άδειασαν τον Αμερικανό πρόεδρος με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει συμφωνήσει -πόσο μάλλον υπογράψει- τίποτα και το Τελ Αβίβ να δηλώνει έκπληκτο γιατί έμεινε ανενημέρωτο.

Το Ιράν, μέσω διαρροής στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars και από πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, τόνισε ότι «κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί».

⚡️ Iran: An informed source close to the Iranian negotiating team tells Fars News Agency: No text for the preliminary memorandum of understanding with the United States has been adopted yet. — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 11, 2026

Από την πλευρά τους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Για να προσθέσουν ότι «πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα δημοσιεύσουν οι Ιρανοί για να διαπιστώσουμε αν είναι ακριβές». Επιπλεόν, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει ενημερωθεί για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.