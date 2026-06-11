Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου

Την παραίτησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου.

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Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται στον απόηχο του σκανδάλου του κυκλώματος των πολεοδομιών.

Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση καθώς είχε προηγηθεί αυτή του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

- sofokleous10.gr

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