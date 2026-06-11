Παρασκευή-στις-12:30-η-ορκωμοσία-των-νέων-μελών-της-κυβέρνησης

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 12:30 στο Προεδρικό Μέγαρο – Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκισθούν, αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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