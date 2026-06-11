Πιερρακάκης:-Δεν-βρισκόμαστε-σε-περιβάλλον-στασιμοπληθωρισμού

Tην ανθεκτικότητα της ευρωζώνης επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του οργάνου, το πρώτο ζήτημα που θα τεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης είναι η μακροοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ίδιος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση ρωτήθηκε για τη μακροοικονομική κατάσταση και αν βρίσκεται η ευρωζώνη στα πρόθυρα ύφεσης, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «η ευρωζώνη έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική. Πρόσφατα ανέφερα ότι υπάρχει μια τάση προς στασιμοπληθωρισμό, αλλά σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού», τόνισε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Υπάρχουν προφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό. Οι αγορές μέχρι στιγμής αντιδρούν με ψυχραιμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας». Όπως ανέφερε, «σίγουρα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι εξελίξεις της χθεσινής νύχτας, είναι αρκετά προβληματικές. Παρ’ όλα αυτά, κοιτάζουμε μπροστά και ελπίζουμε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά σύντομα. Ωστόσο, γνωρίζουμε, επίσης, ότι ακόμη και αν ανοίξουν ξανά τα Στενά, η κρίση θα συνεχιστεί. Θα χρειαστεί ακόμη χρόνος για να προσαρμοστούμε».

Στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε σχετικά ότι προσκάλεσε τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των πολιτικών της ευρωζώνης από το ΔΝΤ.

«Ανυπομονώ ιδιαίτερα για τη συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Η προσιτή ενέργεια είναι η πρώτη ύλη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Γνωρίζουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανάται σε ενεργειακές υποδομές είναι ένα ευρώ που επενδύεται στο μέλλον μας. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει επίσης να γίνει υπό το πρίσμα της πρόσφατης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε.

Ο κ.Πιερρακάκης ρωτήθηκε και για το εάν θεωρεί δικαιολογημένη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, την οποία χαρακτήρισε δικαιολογημένη και στοχευμένη, υπογραμμίζοντας ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρώπης για ενεργειακή ασφάλεια. Όπως τόνισε, «η πρόταση της Επιτροπής αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε πλέον σε αυτό το σημείο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εύστοχη πρόταση, διότι από τη μία πλευρά παρέχει κάποια ευελιξία, ενώ από την άλλη αυτή η ευελιξία προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα που προβλέπεται για τις αμυντικές δαπάνες. Επιπλέον, πρόκειται για μια στοχευμένη μορφή ευελιξίας. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας για υποδομές», επισημαίνοντας πως «το ΔΝΤ λέει ότι η κρίση είχε 12% μικρότερο αντίκτυπο χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις που έγιναν από το 2022. Γι’ αυτό επιτρέπουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, επειδή τελικά το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Για την κριτική του ΔΝΤ

Ερωτηθείς για την κριτική του ΔΝΤ που θεωρεί μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης των κρατών-μελών, ο ίδιος απάντησε ότι «στην πρόσφατη παρουσίασή του στο Eurogroup, το ΔΝΤ έδειξε επίσης ότι η κρίση ήταν κατά 12% λιγότερο σοβαρή χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε από το 2022. Πιστεύω ότι αυτό συνδέεται άμεσα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία στις επενδύσεις ενεργειακών υποδομών. Τέτοιες παρουσιάσεις, βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και απαραίτητες, ώστε οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να μπορούν να αξιολογούν σωστά τις πολιτικές τους. Επιπλέον, προσπαθούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον», επισήμανε, απαντώντας σε ερώτημα για το πώς θα πείσει τους υπουργούς Οικονομικών να περιορίσουν αυτές τις δαπάνες.

Τέλος, αναφέρθηκε στην τεχνολογική κυριαρχία, ότι το ζήτημα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.