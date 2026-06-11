Πιερρακάκης:-Κάθε-ευρώ-για-την-ενέργεια-είναι-μια-επένδυση-στην-ευρωπαϊκή-ισχύ

Στο επίκεντρο η μακροοικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Τα 3 σημεία της ατζέντας του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

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Στα τρία σημεία της ατζέντας του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η προσιτή ενέργεια αποτελεί την πρώτη ύλη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην ενέργεια είναι μια επένδυση στην ευρωπαϊκή ισχύ, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν υποτιμούμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε τα εξής:

«Μόλις ολοκληρώσαμε το Συμβούλιο Διοικητών του ESM, όπου είχα την ευκαιρία να προεδρεύσω στην πρώτη μου συνεδρίαση υπό την ιδιότητα του προέδρου.

Τρία σύντομα σημεία σχετικά με τη σημερινή ατζέντα του Eurogroup:

Πρώτον, θα συζητήσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη. Μόλις είχαμε την ανακοίνωση αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά μου είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν προφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη, καθώς και στον πληθωρισμό. Οι αγορές μέχρι στιγμής αντιδρούν με ψυχραιμία, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας.

Και βεβαίως, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι εξελίξεις της χθεσινής νύχτας, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Παρ’ όλα αυτά, προσβλέπουμε στο μέλλον και ελπίζουμε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν σύντομα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν ξανά, η κρίση δεν θα λήξει άμεσα. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να απορροφηθούν οι επιπτώσεις της και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα.

Δεύτερον, έχουμε προσκαλέσει τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προκειμένου να παρουσιάσει την αξιολόγηση του ΔΝΤ για τις πολιτικές της ευρωζώνης. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η προσιτή ενέργεια αποτελεί την πρώτη ύλη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Γνωρίζουμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στις ενεργειακές υποδομές είναι ένα ευρώ που επενδύεται στη δύναμη της Ευρώπης. Πρόκειται ασφαλώς για μια συζήτηση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα της πρόσφατης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, όσον αφορά στις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Και τρίτον, η τεχνολογική κυριαρχία. Πρόκειται για ένα θέμα που φέρνω σήμερα προς συζήτηση στο Eurogroup. Γνωρίζουμε ότι οι οικονομίες που θα πρωτοστατήσουν στον τομέα της τεχνολογίας θα είναι και εκείνες που θα αναδειχθούν σε ηγέτιδες δυνάμεις στην ανάπτυξη. Η Ευρώπη διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό παγκόσμιας κλάσης, εξαιρετικό ταλέντο, κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Τι είναι αυτό που μας λείπει; Μας λείπει η δυνατότητα κλιμάκωσης. Μας λείπει η δυνατότητα να στηρίξουμε και να αναδείξουμε, όχι μόνο εθνικούς πρωταθλητές, αλλά Ευρωπαίους και παγκόσμιους πρωταθλητές. Πρόκειται, επομένως, για μια συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, ιδίως υπό το φως και του πρόσφατου έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία».

Στο Λουξεμβούργο ο Κ. Πιερρακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων:

Ερώτηση: Βρίσκεται πλέον η ευρωζώνη στα πρόθυρα ύφεσης;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η οικονομία της ευρωζώνης έχει αποδείξει ότι διαθέτει σημαντική ανθεκτικότητα. Έχω αναφέρει πρόσφατα ότι παρατηρείται μια τάση προς στασιμοπληθωρισμό, ωστόσο σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

Ερώτηση: Αναφέρατε ότι το ΔΝΤ θα παρουσιάσει την αξιολόγησή του για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι το 80% των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν είναι ούτε στοχευμένα, ούτε προσωρινά. Πώς σκοπεύετε να πείσετε τους συναδέλφους σας να περιορίσουν τις δημοσιονομικές δαπάνες;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι το ΔΝΤ, στην πρόσφατη παρουσίασή του στο Eurogroup, έδειξε επίσης πως βιώνουμε την τρέχουσα κρίση με κατά 12% μικρότερη ένταση χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε στον τομέα της ενέργειας από το 2022 και μετά. Πιστεύω ότι αυτό εξηγεί εν μέρει και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτραπεί πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Γενικότερα, τέτοιες παρουσιάσεις, που βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ουσιαστικές και αναγκαίες, ώστε οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να μπορούν να προσαρμόζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εθνικές τους πολιτικές. Προσπαθούμε, επίσης, να μαθαίνουμε από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών- μελών, αξιοποιώντας την εμπειρία κάθε χώρας, ώστε να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες πολιτικές.

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι αυτή η πρόσθετη ευελιξία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολογείται; Μέχρι πρόσφατα, όταν σας ρωτούσαμε σχετικά, λέγατε ότι δεν είχαμε φτάσει ακόμη στο σημείο να χρειάζεται επιπλέον ευελιξία.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ίδια η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε πλέον σε αυτό το στάδιο και πρόκειται για μια πρόταση που έχει ισχυρή βάση. Από τη μία πλευρά, η πρόταση παρέχει επιπλέον ευελιξία. Από την άλλη, αυτή η ευελιξία έρχεται να προστεθεί σε εκείνη που ήδη συμφωνήσαμε για τις αμυντικές δαπάνες. Επιπλέον, πρόκειται για μια ιδιαίτερα στοχευμένη μορφή ευελιξίας. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας σε επίπεδο υποδομών.

Ας επαναλάβω το βασικό σημείο: τι μας λέει το ΔΝΤ; Ότι χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2022, οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν κατά 12% μικρότερες. Γι’ αυτόν τον λόγο επιτρέπουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία για επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές. Διότι, στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα και με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερώτηση: Ενθαρρύνετε τα μέλη του Eurogroup να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που θα έχουμε τώρα στο Eurogroup και την αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον.