Πληθωρισμός-και-ανάφλεξη-στη-Μέση-Ανατολή-προκάλεσαν-τη-χειρότερη-ημέρα-του-dow-το-2026

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έπληξε τις μετοχές και ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενώ παράλληλα τα στοιχεία που έδειξαν απότομη άνοδο του πληθωρισμού υπογράμμισαν την πίεση που ασκεί ο πόλεμος στις τιμές καταναλωτή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 93,10 δολάρια το βαρέλι, μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο.

Οι μετοχές υποχώρησαν. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, τη χειρότερη ημέρα του από τον Οκτώβριο, σημειώνοντας πτώση 1,9%, ή περίπου 953 μονάδων. Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq έχασε 2%, συνεχίζοντας μια πρόσφατη περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις τεχνολογικές μετοχές. Στον S&P 500, οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στους κλάδους των υλικών και της βιομηχανίας, οδηγώντας τον ευρύ δείκτη σε πτώση 1,6%, στο χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων πέντε εβδομάδων.

Οι απώλειες ήρθαν επίσης μετά τη δημοσίευση στοιχείων που έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,2% σε ετήσια βάση τον Μάιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, αντανακλώντας την άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των επενδυτών και ορισμένοι εκτίμησαν ότι δεν θα ασκήσει επιπλέον πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, η έκθεση ανέδειξε επίσης την επίδραση του πολέμου στις τιμές καταναλωτή. Η απότομη μείωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά σοκ που έχουν καταγραφεί, εξανεμίζοντας τις ελπίδες ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το κόστος δανεισμού αργότερα μέσα στο έτος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μετά την εντυπωσιακή έκθεση για την απασχόληση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία μείωσε τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας.

Η μεταβολή αυτή έχει επιβαρύνει πρόσφατα τις αγορές, προσθέτοντας ανησυχίες για τις προοπτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν προκαλέσει μια σειρά από έντονες διακυμάνσεις και έχουν απομακρύνει τους δείκτες από τα ιστορικά υψηλά τους.

«Το γεγονός ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες δεν σημαίνει ότι ήταν καλά», έγραψε ο επικεφαλής οικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Annex Wealth Management, Μπράιαν Τζέικομπσεν, σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν την πρόσφατη πτώση τους. Οι κατασκευαστές μικροτσίπ — των οποίων το εντυπωσιακό ράλι είχε οδηγήσει την αγορά σε νέα ιστορικά υψηλά — υποχώρησαν, με τον δείκτη PHLX Semiconductor να χάνει 3,6%, περιορίζοντας τα κέρδη του για το 2026 στο 72%. Η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε πτώση 4,9%, αν και εξακολουθεί να έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της μέσα στη χρονιά.

Οι ενεργειακές μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά μαζί με την τιμή του πετρελαίου, καταγράφοντας άνοδο 1,5%. Η Chevron ενισχύθηκε κατά 1,6%, ενώ η Exxon Mobil κέρδισε 1,1%.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 3,6%, στα 4.108,20 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από τον Νοέμβριο. Το πολύτιμο μέταλλο έχει υποχωρήσει στις πέντε από τις τελευταίες έξι συνεδριάσεις και πλέον βρίσκεται 23% κάτω από το ιστορικό υψηλό των 5.318,40 δολαρίων που σημείωσε στα τέλη Ιανουαρίου.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε περίπου στο 4,54%, έναντι 4,527% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται όταν οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη μετά από δημοπρασία 10ετών ομολόγων που προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση.

Οι επενδυτές, που αρχικά ήλπιζαν σε μια σύντομη σύγκρουση, προειδοποιούν πλέον ότι όσο περισσότερο διαρκούν οι εχθροπραξίες τόσο εντονότερες θα γίνονται οι πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη υψηλότερα την απόδοση του 10ετούς ομολόγου, το οποίο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς χωρίς κίνδυνο για την αποτίμηση άλλων επενδύσεων.

«Αν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλότερος από το αναμενόμενο, αυτό θα μπορούσε να αναγκάσει τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια», δήλωσε ο Έρικ Στάιν, επικεφαλής επενδύσεων της Voya Investment Management. «Τελικά, αυτό δεν είναι καλό για τις αγορές περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται με βάση την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου».