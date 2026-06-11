Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης της Fourlis

Ο όμιλος Fourlis ενεργοποιεί πρόγραμμα εθελοντικής αποχώρησης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει την κεντρικοποίηση σημαντικών λειτουργιών με τη σύσταση μίας ενιαίας πλατφόρμας λιανικής.

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Η διαδικασία διαβούλευσης με τα σωματεία έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει πραγματοποιηθεί εσωτερική ενημέρωση του προσωπικού. Ο στόχος είναι οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να έχουν αποχωρήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Η εθελοντική αποχώρηση αφορά υπαλλήλους σε διοικητικές και υποστηρικτικές θέσεις που επηρεάζονται από τη νέα οργανωτική δομή. Δεν συμπεριλαμβάνει το προσωπικό πρώτης γραμμής στα καταστήματα ούτε τους εργαζομένους σε κρίσιμες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες.

Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, το πρόγραμμα επηρεάζει περίπου 250 εργαζομένους -σ.σ. δηλαδή το 10% του συνολικού αριθμού προσωπικού του ομίλου, αλλά πηγές επισημαίνουν ότι αυτός ο αριθμός δεν αντικατοπτρίζει τις τελικές αποχωρήσεις, καθώς η συμμετοχή είναι προαιρετική και εξαρτάται από το πόσοι εργαζόμενοι θα αποδεχθούν την εθελοντική αποχώρηση.

«Μέρος του προσωπικού θα χρειαστεί να μετακινηθεί σε νέες οργανωτικές δομές ή να αναλάβει διαφορετικά καθήκοντα, ενώ για όσους δεν επιθυμούν να προχωρήσουν με τις αλλαγές προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εθελοντικής αποχώρησης», αναφέρουν άλλες πηγές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή ενός επιπλέον πακέτου που ισοδυναμεί με περισσότερα από δύο έτη καθαρών αποδοχών, καθώς και πρόσθετες παροχές για εργαζομένους κοντά στη συνταξιοδότηση.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος και οι λεπτομέρειες του δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, κάτι που αναμένεται να γίνει αύριο κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της Fourlis. Το κόστος θα καταγραφεί ως έκτακτη δαπάνη στα αποτελέσματα του 2026, ενώ υπολογίζεται ότι η αναδιοργάνωση θα προσφέρει σημαντικά επαναλαμβανόμενα οφέλη από το 2027 και μετά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για κάθε 10 ευρώ έκτακτης δαπάνης αναμένεται ετήσιο όφελος περίπου 7 ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) δήλωσε ότι οι προγραμματισμένες αλλαγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση προσωπικού, αύξηση της εργασίας και διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Επιπλέον, συνδέει την αναδιοργάνωση με την εφαρμογή του μοντέλου εργασίας Agile στον όμιλο και εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.