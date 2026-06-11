Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού άνοιξαν πτωτικά την Πέμπτη (11/6), με τον νοτιοκορεατικό Kospi να ηγείται των απωλειών, καθώς η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την επενδυτική ψυχολογία.

Ο Kospi υποχώρησε κατά 4,1% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ την ίδια ώρα ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 2,3% και ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,97%.

Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης στη Νότια Κορέα Kosdaq έχασε 2,8%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,3%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,9%.

Ο Hang Seng στην Κίνα διαπραγματευόταν γύρω στις 24.228 μονάδες με απώλειες 0,74%, ενώ ο Nifty 50 στην Ινδία κέρδιζε περί το 0,21%.

Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν περισσότερο από 11% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφού η εταιρεία λογισμικού ανακοίνωσε σχέδια άντλησης επιπλέον 20 δισ. δολαρίων μέσω μετοχών και χρέους για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η πτώση επηρέασε αρνητικά τα futures του S&P 500 και το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), προμηνύοντας πιθανές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο κατά την επόμενη συνεδρίαση.

Η Victoria Fernandez, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Crossmark Global Investments σημείωσε πως οι επενδυτές στρέφονται πλέον σε επενδύσεις μακριά από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία έχει φέρει τα περισσότερα κέρδη μέχρι σήμερα.

«Νομίζω ότι οι επενδυτές αναρωτιούνται πού μπορούν να τοποθετηθούν ώστε να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στην τεχνολογία. Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίθετη επιλογή από τη δυναμική και το υψηλό ρίσκο των τεχνολογικών μετοχών;» ανέφερε στο CNBC. «Βλέπουμε μια μετατόπιση κεφαλαίων από την τεχνολογία προς κλάδους που είχαν υποαποδώσει τους προηγούμενους μήνες», σημείωσε ακόμη.

Η Fernandez πρόσθεσε ότι διαπιστώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών της για τους κλάδους της φαρμακευτικής και της βιοτεχνολογίας στον τομέα της υγείας, καθώς και για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ενέργεια.

Η OpenAI «ταξιδεύει» στη Νότια Κορέα

Στα επιχειρηματικά νέα, ξεχωρίζει η είδηση πως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, θα βρεθεί στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με στελέχη της Samsung Electronics και να συζητήσει πιθανές συνεργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Yonhap News Agency που επικαλείται πηγές της βιομηχανίας.

Ο Altman, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τα γραφεία της Samsung νότια της Seoul τη Δευτέρα, θα δώσει διάλεξη σχετικά με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τις στρατηγικές για την καινοτομία στους χώρους εργασίας μέσω της AI, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Altman στη χώρα έπειτα από περίπου οκτώ μήνες. Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Οκτώβριο, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Lee Jae-yong, πρόεδρο της Samsung Electronics, και τον Chey Tae-won, πρόεδρο της SK Group.

Παράλληλα – και πάλι από τη Νότια Κορέα – ξεχωρίζει η είδηση πως ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang τιμωρήθηκε με πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 624,7 δισ. γουόν (περίπου 409 εκατ. δολάρια) για μια μεγάλης κλίμακας παραβίαση δεδομένων και για μη εξουσιοδοτημένη συλλογή δραστηριοτήτων χρηστών στο διαδίκτυο.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχωρούσαν σχεδόν κατά 5% στις συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.