«Σκουπίζει»-χρήμα-μέσω-ομολογιακών-η-Εθνική

«Μηχανή παραγωγής» ομολογιακών η Εθνική. Ενισχύει τις προμήθειες μέσω asset management. Τραβάει χρήμα και κερδίζει μερίδια μέσω target maturity, αλλά μέχρι πότε…

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια καθορισμένης διάρκειας (target maturity) συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα έσοδα από προμήθειες του asset management της Εθνικής , βρίσκοντας ισχυρή ανταπόκριση στο συντηρητικό επενδυτικό προφίλ του πελατολογίου της τράπεζας.

Παρά τις χαμηλότερες προσδοκώμενες αποδόσεις σε σχέση με τις αρχικές σειρές και την ωρίμανση παλαιότερων εξ αυτών, οι νέες εκδόσεις συνεχίζουν να λειτουργούν ως μια καλά κουρδισμένη μηχανή ανακύκλωσης κεφαλαίων και ενίσχυσης των μη επιτοκιακών εσόδων της τράπεζας. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδα από προμήθειες λιανικής σε επενδυτικά προϊόντα διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 114 εκατ. ευρώ, όταν ένα χρόνο πριν ήταν στο 10 εκατ. και στα τέλη του 2025 στα 14 εκατ. ευρώ.

Δύο σε ένα…

Κομβικό ρόλο στην παραπάνω τάση διαδραματίζει η Εθνική Asset Management, η οποία από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και μετά έχει επιδοθεί σε μια διαρκή παραγωγή νέων σειρών target maturity, αλλά και ευρύτερα ομολογιακών. Με τη στρατηγική αυτή έχει κατορθώσει όχι μόνο να προσελκύσει νέες τοποθετήσεις, αλλά και να συγκρατήσει σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που απελευθερώνονται από την ωρίμανση παλαιότερων σειρών, δημιουργώντας μια διαρκή «αλυσίδα» προϊόντων για τους πελάτες της. Αυτό αποτυπώνεται πλέον και στα μερίδια αγοράς. Από το 14,25% στις αρχές του 2025, η Εθνική ΑΕΔΑΚ έχει «ψηλώσει» στο 17,25%, συνεχίζοντας παράλληλα με αμείωτη ένταση την παραγωγή νέων σειρών. Μόνο από τις αρχές του 2026 έχει προχωρήσει στην έκδοση τριών νέων target maturity προϊόντων.

Το ενεργητικό της Εθνικής ΑΕΔΑΚ ξεπερνά πλέον τα 4,9 δισ. ευρώ, έναντι 3,2 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, καλύπτοντας το 25,8% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων του ομίλου ΕΤΕ.

Ενδεικτικό παράλληλα της δυναμικής αποτελεί το γεγονός ότι οι σειρές που λανσαρίστηκαν από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα και άλλα διεθνή ομολογιακά της ΕΤΕ έχουν συγκεντρώσει αθροιστικά περί τα 1,9 δισ. ευρώ, όταν οι καθαρές εισροές όλων των εγχώριων ΑΕΔΑΚ στην κατηγορία (διεθνή ομολογιακά) προσέγγισαν τα 3,63 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος των νέων τοποθετήσεων προήλθε από την επανατοποθέτηση κεφαλαίων που αποδεσμεύονταν από παλαιότερες σειρές οι οποίες ωρίμαζαν και μετατρέπονταν αρχικώς, σε προϊόντα χρηματαγοράς.

Το «ντεσαβαντάζ» της Εθνικής στα μεικτά, τα σύνθετα και τα Funds of Funds επιχειρούν να αξιοποιήσουν οι υπόλοιποι μεγάλοι διαχειριστές, αναζητώντας αντίβαρο στην κυριαρχία της στα ομολογιακά.

Το αναγκαίο πρώτο βήμα

Παρότι το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς διατηρεί ένα spread έναντι των προθεσμιακών, δεν έχει το ίδιο «οξυγόνο» και την ίδια ορμή. Οι νέες σειρές προσφέρουν μέσο καθαρό κουπόνι που ξεπερνά το 1,5% (στο 1,8% περίπου χωρίς προμήθειες) με στόχο το 2%. Υπό αυτό το πρίσμα, η υψηλή στάθμιση της Εθνικής ΑΕΔΑΚ στα ομολογιακά – αγγίζει το 82% – ενέχει και κινδύνους, σε περίπτωση που η τάση αρχίσει να μεταβάλλεται. Αποτελεί ωστόσο το πρώτο αναγκαίο βήμα για να κινητοποιήσει το πελατολόγιό της και να μετατοπίσει σταδιακά μέρος των αποταμιεύσεων από τις παραδοσιακές καταθέσεις προς επενδυτικά προϊόντα.

Αν και τα διεθνή ομολογιακά εξακολουθούν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων, με καθαρές εισροές 636,7 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους, ο ρυθμός έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα πλέον των 2 δισ. ευρώ που είχαν εισρεύσει το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Από τα παραπάνω, η Εθνική ΑΕΔΑΚ προσέλκυσε σχεδόν 400 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη προχωρήσει στην έκδοση τριών νέων σειρών target maturity.

Από την άλλη, σημάδια βελτίωσης καταγράφονται στα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία – αλλά και σε άλλες κατηγορίες υψηλότερη ρίσκου – τα οποία από τις αρχές του έτους εμφανίζουν καθαρές εισροές 119,5 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 32,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.