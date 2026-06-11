Σούπερ-μάρκετ:-Αντίστροφη-μέτρηση-για-μειώσεις-τιμών-στο-ράφι

Σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ΥΠΑΝ, βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών στο ράφι προς όφελος του καταναλωτή. Το μπαράζ συναντήσεων και η προεργασία του εγχειρήματος.

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Αντίστροφα μετρά, όπως όλα δείχνουν, ο χρόνος για νέες μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με το υπουργείο Ανάπτυξης να επιταχύνει τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται εκ νέου, ενισχύοντας την αβεβαιότητα, το υπουργείο Ανάπτυξης εντατικοποιεί το πλαίσιο δράσης του κι ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να «στενάζουν» υπό το βάρος της ακρίβειας.

Μπαράζ συναντήσεων με το βλέμμα στο ράφι

Ήδη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε χθες συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ μια μέρα νωρίτερα πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Κατά τις πληροφορίες, στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.

«Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα», έχει ήδη δηλώσει ο κ. Θεοδωρικάκος, ζητώντας εδώ και μέρες «συστράτευση» κατά της ακρίβειας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται θετικό κλίμα από όλες τις πλευρές προκειμένου να γίνει πράξη η εν λόγω συμφωνία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη.

Χρόνο ζητούν σούπερ μάρκετ και βιομηχανία τροφίμων

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των ελληνικών νοικοκυριών, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης το επόμενο διάστημα», τόνισε από την πλευρά της η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και επιβεβαίωσε ότι εφόσον η βιομηχανία τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, τα σούπερ μάρκετ θα τις ενισχύσουν και θα τις περάσουν άμεσα στα ράφια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τονίστηκε ότι το εθελοντικό πλαίσιο για σταθερές και μειωμένες τιμές θα πρέπει να καλύπτει βασικά καταναλωτικά αγαθά και είναι αναγκαίο να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας τόσο για τις βιομηχανίες, όσο και για το λιανεμπόριο.

Μένει το πλαφόν μέχρι να γίνουν πράξη οι μειώσεις τιμών

Ωστόσο, καθώς η εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από την βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν σε καίριες κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να υλοποιηθεί η νέα πρωτοβουλία, το μέτρο του πλαφόν θα συνεχίσει να βρίσκεται εν ισχύ.

«Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο», δήλωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος, ανοίγοντας παράθυρο για διατήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων έως το τέλος Αυγούστου.

«Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε, δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πλαφόν επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Ιουνίου και αφορά σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025. Σύμφωνα, δε, με πηγές της αγοράς, η επιβολή πλαφόν επηρεάζει περίπου 5.000 με 6.000 κωδικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% επί των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.