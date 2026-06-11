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    Στο-«πράσινο»-οι-ευρωαγορές-μετά-την-απόφαση-της-ΕΚΤ-για-αύξηση-των-επιτοκίων
    Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

    Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

    Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/6) οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές είχαν ήδη προεξοφλήσει την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Θετικά συνέβαλε και η ανάκαμψη που καταγράφεται στον κλάδο των ημιαγωγών ο οποίος οδηγεί σε ανάκαμψη τη Wall Street, μετά τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων.

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    Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,54% και διαμορφώθηκε στις 621,53 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στα «πράσινα».

    Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX έκλεισε με οριακή άνοδο 0,06% στις 24,209.89 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 10,303.88 μονάδες. Την ίδια ώρα, αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και ο γαλλικός CAC κατά 0,48% στις 8,200.80 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΙΒΕΧ στην Ισπανία σημείωσε κέρδη 0,81% στις 18,290.10 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ενισχυμένος κατά 0,95% στις 50,504.74 μονάδες.

    Στα αξιόλογα της μέρας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

    Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στον περιορισμό των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες εντείνονται από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

    Παράλληλα, η ΕΚΤ αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3% φέτος, θα υποχωρήσουν στο 2,3% το 2027 και θα προσεγγίσουν τον στόχο του 2% το 2028.

    Σε αυτό το φόντο, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σε δηλώσεις της, επανέλαβε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη παραμένουν ισχυρές, με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να κινείται σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%, παρά τη γενικότερη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

    Τόνισε επίσης ότι η αύξηση των επιτοκίων κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στον έλεγχο του πληθωρισμού, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης και πίεση στην εταιρική κερδοφορία.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB #ΕΚΤ

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