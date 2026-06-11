Στο-«πράσινο»-οι-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-σε-ΕΚΤ-και-Μέση-Ανατολή

Θετικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωαγορές την Πέμπτη (11/6), καθώς η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τη διάθεση για ρίσκο, ενώ οι επενδυτές έχουν, επίσης, στραμμένη την προσοχή τους στις αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια, με μία επικείμενη αύξηση να θεωρείται σχεδόν βέβαιη από όλους.

Στο ταμπλό, ο Stoxx 600 κερδίζει 0,56% στις 621,60 μονάδες, ενώ τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια βρίσκονται στο «πράσινο», με εξαίρεση τον γερμανικό DAX που λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης γύρισε πτωτικά με απώλειες 0,04% στις 24.210,56 μονάδες.

Ο γαλλικός CAC «παίζει» στις 8.201,01 με κέρδη 0,48% και ο βρετανικός FTSE βρίσκεται στις 10.315,54 με +0,58%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,96% στις 50.508,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 0,84% στις 18.294,79 μονάδες.

Η ΕΚΤ εκτιμάται από τους περισσότερους αναλυτές ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το στο 2,25%, όταν ανακοινώσει τις αποφάσεις της. Εάν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, αναδεικνύοντας την πρόθεση των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη και σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης.

Για τις αγορές, η προοπτική μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών της ενέργειας συνθέτει ένα απαιτητικό σκηνικό. Η αύξηση του κόστους δανεισμού ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τόσο τις επιχειρηματικές επενδύσεις όσο και την καταναλωτική ζήτηση, ενώ οι ακριβότερες τιμές στα καύσιμα και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για τη συγκεκριμένη απόφαση έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για πιθανές μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αργότερα μέσα στο έτος, περιορίζοντας έτσι έναν από τους βασικούς παράγοντες που είχαν στηρίξει τις ευρωπαϊκές μετοχές τους προηγούμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα ενόψει της ανακοίνωσης της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που μειώνει περαιτέρω την ελκυστικότητα των επενδύσεων με μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου.

«Το βασικό ζήτημα είναι το κατά πόσο η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενισχύσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τις προσδοκίες της αγοράς για μια ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλύσεων αγορών της Lloyds Bank, Σαμ Χιλ.

«Δεν θα θελήσει να δεσμευθεί πλήρως τόσο νωρίς, αλλά ούτε και να προσπαθήσει ιδιαίτερα να αποτρέψει τις αγορές από το να διατηρήσουν τις τρέχουσες προσδοκίες τους», προσέθεσε.