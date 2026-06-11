Συνάντηση-της-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ-με-τον-Πατριάρχη-Ιεροσολύμων

«Είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

What a spectacular evening hosting the U.S. Embassy’s 2026 Posidonia Reception with our partners the American P&I Club! It was wonderful to bring together leaders from the shipping industry, government, and business community to celebrate the enduring maritime partnership… pic.twitter.com/NmA6lN7zTr — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 9, 2026

«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου να απονείμει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου υπογραμμίζει τους βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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