Τουρκικά-ΜΜΕ-μετά-τις-απειλές-Ερντογάν:-«Το-μήνυμα-αφορά-Ελλάδα,-Κύπρο,-Ισραήλ-και-Γαλλία»

Ως σαφές μήνυμα προς την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και τη Γαλλία ερμηνεύουν φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις χθεσινές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο ακόμη και για έναν «συνασπισμό των αναισχύντων» που επιδιώκει, κατά την τουρκική αφήγηση, να περιορίσει την Τουρκία στην περιοχή.

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Σε σχετική συζήτηση στο τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global, η παρουσιάστρια της εκπομπής υποστήριξε ότι ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόταν σε ένα μέτωπο συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ουσιαστικά ο Ερντογάν λέει πως υπάρχει αυτό το μέτωπο του Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία, που λένε “να περικυκλώσουμε την Τουρκία”. Ο πρόεδρος είπε ότι το έχουμε αντιληφθεί αυτό, έχουμε αντιληφθεί τι επιχειρείτε να κάνετε και δεν θα το επιτρέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Οι αναφορές αυτές έρχονται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει κινήσεις που θεωρεί ότι θίγουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας αιχμές για χώρες που, όπως είπε, «έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ» και λειτουργούν ως «υπεργολάβοι του Σιωνισμού».

Ερντογάν: «Στις 20 Ιουλίου θα βρεθώ στη Βόρεια Κύπρο»

Στο μεταξύ, την πρόθεσή του να επισκεφθεί τα Κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου επιβεβαίωσε ο Τούρκος πρόεδρος, με αφορμή τις προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις της επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού δικτύου Haber Global, στον Τούρκο πρόεδρο έγινε αναφορά στους εορτασμούς της 20ής Ιουλίου, ημερομηνία που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως επέτειο της «ειρηνευτικής επιχείρησης» στην Κύπρο.

Απαντώντας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα ακολουθήσει την πρακτική των προηγούμενων ετών, μεταβαίνοντας στα Κατεχόμενα για τις εκδηλώσεις.

«Η 20ή Ιουλίου είναι μια επίσκεψη που κάνουμε κάθε χρόνο εκεί. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

- sofokleous10.gr

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