Το-Ιράν-κλείνει-ξανά-τα-Στενά-του-Ορμούζ:-«Κάθε-πλοίο-που-θα-επιχειρήσει-να-περάσει-θα-αποτελεί-στόχο»

Σε μία κίνηση με σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ για κάθε τύπο πλοίου, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να διέλθει από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα θεωρείται στόχος.

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Η ανακοίνωση έγινε μετά το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον στόχων στο Ιράν, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας διαμήνυσε ότι η θαλάσσια δίοδος κλείνει πλήρως για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

«Οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από το στενό του Ορμούζ θα γίνεται στόχος», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το στενό είναι πλέον «απόλυτα κλειστό για κάθε τύπο πλοίου».

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσαν την απόφαση μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.

«Με άμεση ισχύ και λόγω της κατάστασης ασφάλειας στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ κηρύσσονται κλειστά για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών σκαφών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό θα αποτελέσει στόχο».

Αναφορές για επίθεση σε δύο πλοία

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, το ιρανικό πολεμικό ναυτικό γνωστοποίησε ότι προχώρησε σε ενέργειες κατά δύο πλοίων που επιχείρησαν να κινηθούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, «επλήγησαν δύο πλοία τα οποία αποπειράθηκαν να διασχίσουν παράνομα το στενό του Ορμούζ».

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των πλοίων, την έκταση των ζημιών ή το αν υπήρξαν θύματα.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στις αγορές

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη δίοδο μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή έχει ήδη περιοριστεί δραστικά τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πολεμικής κρίσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, η εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει υποχωρήσει περίπου στο 15% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Από την αρχή της κρίσης, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα πλήττει πλοία που διέρχονται από την περιοχή χωρίς έγκριση των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε ανακοινώσει νέο πλαίσιο κανόνων για τη διέλευση εμπορικών και ενεργειακών φορτίων.

Η απόφαση του Ιράν να κλείσει τη θαλάσσια δίοδο εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς τυχόν παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.