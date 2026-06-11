Το-κινεζικό-«φρένο»-που-μαλάκωσε-τον-πόνο-της-Ευρώπης-από-το-ακριβό-πετρέλαιο

Σε ρυθμιστή της ενεργειακής κρίσης εξελίχθηκε απροσδόκητα η Κίνα, καθώς η στάση της έβαλε απότομο «φρένο» στις τιμές του πετρελαίου, διασώζοντας την Ευρώπη από ένα σενάριο ακόμη ακριβότερων -από τα ήδη ακριβά- καυσίμων.

Σε τροχιά προς την Ευρώπη βρίσκεται ένα μεγάλο κύμα πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, το οποίο αναμένεται να φτάσει τον επόμενο μήνα.

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Το γεγονός αποτελεί απτό παράδειγμα του πώς η βουτιά των κινεζικών εισαγωγών βοηθά άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν την άνευ προηγουμένου διαταραχή του εφοδιασμού, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν.

12 εκατομμύρια βαρέλια προς την βορειοδυτική Ευρώπη

Τουλάχιστον έξι υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν.

Τα περισσότερα φορτία πρόκειται να εκφορτωθούν στη βορειοδυτική Ευρώπη, δήλωσαν στελέχη της αγοράς πετρελαίου των δύο χωρών, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Παράλληλα, ένα ακόμη πετρελαιοφόρο έχει εκπέμψει σήμα ότι πλέει προς το Ρότερνταμ από το Ιράκ.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, οι traders αρχικά έδωσαν μάχη για να εξασφαλίσουν φορτία από εναλλακτικές πηγές, εκτός του Περσικού Κόλπου. Ωστόσο, η αγορά ηρέμησε γρήγορα, καθώς έγινε σαφές ότι η Κίνα, ο κορυφαίος εισαγωγέας, μείωσε απότομα τις δικές της αγορές. Έτσι αποφεύχθηκε μεγαλύτερη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και προσφέρθηκε σε άλλες χώρες πρόσβαση σε φορτία που διαφορετικά θα είχαν κατευθυνθεί στην Κίνα.

Οι λόγοι πίσω από το κινεζικό «φρένο» στις εισαγωγές:

Αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων της

Μείωση της εγχώριας ζήτησης καυσίμων

Η εκρηκτική άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων

Περιορισμοί στα διυλιστήρια και τις εξαγωγές

Επί δεκαετίες, η Ευρώπη προμηθεύεται μόνο ένα μικρό μέρος αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, στρεφόμενη σε κοντινότερες πηγές εφοδιασμού και αυξάνοντας τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ μετά τη διακοπή των εισαγωγών από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα λιμάνια που «προστατεύονται» από τον πόλεμο

Οι εξαγωγές από το Ομάν «προστατεύονται» από τον πόλεμο του Ιράν επειδή τα λιμάνια της χώρας βρίσκονται εκτός του Περσικού Κόλπου, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεξαμενόπλοια δεν χρειάζεται να διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ για να παραλάβουν το πετρέλαιο και να το μεταφέρουν στους πελάτες.

Μέρος, αλλά όχι όλο, του αργού πετρελαίου από τα ΗΑΕ που προορίζεται για την Ευρώπη προέρχεται επίσης από λιμάνια εκτός του κόλπου.

Αρμπιτράζ

Οι έκτακτες αυτές ροές προς την Ευρώπη οφείλονταν σε ένα σπάνιο εμπορικό αρμπιτράζ που άνοιξε καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου από την Κίνα υποχώρησαν.

Μόλις 65.000 βαρέλια την ημέρα, από το Ομάν – «Μηδέν» απο τα ΗΑΕ

Η Κίνα, η οποία κανονικά απορροφά το 70% με 80% του αργού πετρελαίου από το Ομάν, περιόρισε τις αγορές της σε μόλις 65.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, έναντι των πλέον των 700.000 βαρελιών την ημέρα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το -.

Η Κίνα διέκοψε πλήρως τις αγορές αργού πετρελαίου από τα ΗΑΕ τον Μάιο, όταν τον Φεβρουάριο άγγιζαν τα 750.000 βαρέλια την ημέρα.

Έξω από τα Στενά του Ορμούζ

Οι αποστολές από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη περιλαμβάνουν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια βαρέλια από τους τύπους Murban, Upper Zakum και Oman, σύμφωνα με τους traders. Τα φορτία Murban και Upper Zakum θα φορτωθούν από τη Φουτζέιρα, είτε απευθείας από τον τερματικό σταθμό είτε μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο, ενώ το αργό πετρέλαιο του Ομάν φορτώνεται συνήθως από τη Μίνα Αλ Φαχάλ.

Και οι δύο τοποθεσίες βρίσκονται έξω από το Στενό του Ορμούζ, επιτρέποντας τη συνέχιση των εξαγωγών παρά τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα εντός των στενών.

Το Upper Zakum φορτώνεται συνήθως από το νησί Zirku εντός του Περσικού Κόλπου, αλλά η Abu Dhabi National Oil Co., η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, έχει διαθέσει στο παρελθόν τον συγκεκριμένο τύπο πετρελαίου για φόρτωση από τη Φουτζέιρα.

Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια συνήθως αγοράζουν μόνο πολύ περιορισμένες ποσότητες αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Δεν έχουν παρατηρηθεί ροές από το Ομάν προς την Ευρώπη από τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η Ευρώπη δεν εισήγαγε αργό πετρέλαιο από τα ΗΑΕ επί έναν χρόνο πριν από τον πόλεμο του Ιράν. Τον περασμένο μήνα, ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax εκφόρτωσε περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στο Μιλάτσο της Ιταλίας, αφού πραγματοποίησε μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο στα ανοικτά της Φουτζέιρα.

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