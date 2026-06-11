Τραμπ:-Θα-χτυπήσουμε-πολύ-σκληρά-το-Ιράν-απόψε,-κάποια-στιγμή-θα-καταλάβουμε-τη-νήσο-Χαργκ-και-άλλες-πετρελαϊκές-υποδομές-τους

Νέες επιθέσεις στο Ιράν προανήγγειλε για απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως στόχος των ΗΠΑ είναι να καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, «όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα»!

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Αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ».

«Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία με πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Σχετικά με το Χαργκ, στο οποίο αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος, πρόκειται για μικροσκοπικό νησί στον Περσικό Κόλπο, που διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ μίλησε σε talk show του Fox, όπου παρουσίασε μια, λίγο, διαφορετική άποψη για το Χαργκ. Όπως ανέφερε, η προτίμησή του ήταν πάντα να «καταλάβει το νησί Χαργκ», αλλά δεν πιστεύει ότι «η Αμερική έχει το θάρρος» να το κάνει. «Νομίζω ότι θα ήθελαν να μας δουν να επιστρέφουμε σπίτι» είπε. Παράλληλα, ανέφερε πως «οι Ιρανοί διαπραγματεύονται μαζί μας για να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά είναι αλαζονικοί».

NOW: President Trump tells Fox and Friends his preference has always been to “take Kharg Island,” but he doesn’t think “America has the stomach” for it. pic.twitter.com/iWCOooqioP — FOX & Friends (@foxandfriends) June 11, 2026

Παράλληλα, ρωτήθηκε για την απειλή που εξαπέλυσε στην ανάρτηση, περί αποψινού χτυπήματος στο Ιράν, για να απαντήσει: «Λοιπόν, είναι απλά ένα από αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν καμία άμυνα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό. Το μόνο που έχουν είναι ψευδείς ειδήσεις. Είναι καλύτεροι στην προπαγάνδα, παρά στον πόλεμο. Ναι, απόψε θα γίνουν κι άλλες επιθέσεις, θα είναι μεγαλύτερες και πιο ισχυρές».

BREAKING: President Trump calls into Fox and Friends. AINSLEY: “You’re announcing you’re going to hit them very hard tonight?” TRUMP: “Well it’s just one of those things. They have no defense. They can’t do anything about it. The only thing they have is fake news.” pic.twitter.com/0zcfmSAsNq — FOX & Friends (@foxandfriends) June 11, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία», ενώ ο ίδιος προσωπικά «θα ήθελε να κλείσει συμφωνία τώρα, περισσότερο από ό,τι πριν από τρεις ή τέσσερις εβδομάδες».

Σημειώνεται πως χθες, μετά την ολοκλήρωση των χτυπημάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox, τόνισε πως «αν μέχρι αύριο (Πέμπτη) το Ιράν δεν φτάσει σε συμφωνία με εμάς, τότε θα το κάνουμε σκόνη!».Με δεδομένη την προειδοποίηση που δίνει ο Τραμπ στην ανάρτησή του, δεν είναι ξεκάθρο αν η απειλή του είναι μια ακόμη τακτική του Αμερικανού προέδρου με στόχο να πείσει το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα να εξαπολύσει μαζική στρατιωτική δύναμη εναντίον του Ιράν, για να κάνει όμως πίσω την τελευταία στιγμή λόγω πιθανής προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τις συγκρούσεις και τις απειλές

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα τηλεοπτικά δίκτυα Al Arabiya και Al Hadath.

Υψηλόβαθμες πηγές ανέφεραν ότι η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στο μήνυμα που είχε μεταφέρει ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Παράλληλα, ανώτερη διπλωματική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες περί αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. «Οι αναφορές ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν παγώσει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ενισχυμένος ρόλος Πακιστάν και Κατάρ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Πακιστάν και το Κατάρ έχουν εντείνει τις τελευταίες ώρες τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους προκειμένου να διατηρηθεί ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ανώτερος διπλωμάτης που μίλησε στα δύο αραβικά δίκτυα υπογράμμισε ότι «οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής συνεχίζονται», παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον τέταρτο μήνα του, με τις δύο χώρες να έχουν ανταλλάξει επιθέσεις πολλές φορές ακόμη και μετά την εφαρμογή της προσωρινής εκεχειρίας.



