Χέγκσεθ-απειλεί-το-Ιράν:-«Αν-δεν-κάνει-συμφωνία,-θα-το-χτυπήσουμε-σκληρά»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε την Τετάρτη τις απειλές της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν σκληρά την Τεχεράνη εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

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Απευθυνόμενος σε στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στην Τάμπα της Φλόριντα, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία εργάζεται με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των επιδιώξεων του Λευκού Οίκου.

«Είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στο αποτέλεσμα που επιθυμεί ο πρόεδρος εκ μέρους του αμερικανικού λαού και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος, αν δεν πρόκειται να κάνουν συμφωνία, τότε θα τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταγράψει πρόοδο στις επιχειρήσεις και στις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει έτοιμη να κλιμακώσει τη στρατιωτική πίεση εφόσον η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.

Οι απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη

Οι δηλώσεις Χέγκσεθ ακολούθησαν νέες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Ιράν ότι καθυστερεί υπερβολικά τις διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Τεχεράνη «πήρε πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς» και προειδοποίησε πως «τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

Λίγο αργότερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά».

.@POTUS on Iran: “We hit them hard yesterday and we’re going to hit them again hard today… And we’ll see what happens with the deal. We were really close to a deal — but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some… pic.twitter.com/ScvGn14QFQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 10, 2026

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη πλήξει το Ιράν την προηγούμενη ημέρα και ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς την ιρανική ηγεσία να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απάντησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, διαμηνύοντας ότι η χώρα του «θα παραμείνει σταθερή απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή».

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία μέσω αντιφατικών μηνυμάτων, διαρκών αλλαγών στάσης και επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη επανεξετάζει τα δεδομένα της κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο σταθερότητας και προβλεψιμότητας.