Χρηματιστήριο: «Αψήφησε» την ΕΚΤ και έκλεισε στα υψηλά ημέρας — Άλμα 0,98% στις 2.396 μονάδες με πρωταγωνιστές Τιτάν και Allwyn

Ο Γενικός Δείκτης απορρόφησε την πρώτη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ από το 2023 και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, κλείνοντας ένα βήμα από το ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων, με τζίρο 191,93 εκατ. ευρώ.

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Με ανοδικό ξέσπασμα στο φινάλε και κλείσιμο στα υψηλά ημέρας ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια ημέρα που είχε όλα τα συστατικά για να εξελιχθεί αρνητικά — και τελικά κατέληξε σε επίδειξη αντοχής. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.396,37 μονάδες, ενισχυμένος κατά 23,16 μονάδες (+0,98%), έχοντας κινηθεί — με βάση το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα — σε εύρος περίπου 2.373 – 2.397 μονάδων (εκτίμηση από το γράφημα της συνεδρίασης, προς επιβεβαίωση από τα επίσημα στατιστικά του Χρηματιστηρίου). Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 191,93 εκατ. ευρώ, επίπεδο που πιστοποιεί ότι η άνοδος είχε πραγματικούς αγοραστές πίσω της και όχι απλώς έλλειψη πωλητών.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap πρόσθεσε 46,86 μονάδες (+0,78%) στις 6.063,81 μονάδες, με τζίρο 118,92 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 2.668,37 μονάδες και ο ευρύτερος FTSE Financials κατά 0,80% στις 12.476,03 μονάδες. Αξιοσημείωτη και η εικόνα των υπόλοιπων δεικτών: ο FTSE Mid Cap κέρδισε 0,76% στις 1.428,48 μονάδες, ο ATHEX ESG 0,99% στις 2.843,76 μονάδες και ο Συνολικής Απόδοσης (ΣΑΓΔ) 0,98% στις 4.785,01 μονάδες — μια ομοιόμορφα θετική διασπορά που δείχνει αγοραστικό ενδιαφέρον σε όλο το φάσμα του ταμπλό.

Το αξιοπρόσεκτο της ημέρας δεν είναι μόνο το πρόσημο, αλλά η συγκυρία: η αγορά ανέβηκε την ίδια ημέρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023, με τη Wall Street να προέρχεται από τη χειρότερη συνεδρίαση του Dow Jones για το 2026 και με το γεωπολιτικό βαρόμετρο στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο «κόκκινο». Η Λεωφόρος Αθηνών επέλεξε να διαβάσει το ποτήρι μισογεμάτο — και το έκανε με χαρακτηριστική άνεση στο τελευταίο μισάωρο, όταν οι αγοραστές κλιμάκωσαν τις τοποθετήσεις τους στις δημοπρασίες κλεισίματος.

Πίνακας δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή (μον.) Μεταβολή (%) Γενικός Δείκτης 2.396,37 +23,16 +0,98% FTSE Large Cap 6.063,81 +46,86 +0,78% Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.668,37 +21,36 +0,81% FTSE Financials 12.476,03 +98,52 +0,80%

Οι πρωταγωνιστές του ταμπλό

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. € Όγκος (τεμ.) Titan Cement (TITC) 50,80 +4,27% +2,08 79.318 Allwyn (ALWN) 13,85 +3,17% +0,425 590 χιλ. Τρ. Κύπρου (BOCHGR) 9,70 +3,08% +0,29 599 χιλ. Motor Oil (ΜΟΗ) 40,66 +2,16% +0,86 107 χιλ. ΟΤΕ 19,18 +2,02% +0,38 416 χιλ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 44,10 +1,85% +0,80 346 χιλ. Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) 14,60 +1,74% +0,25 2,33 εκατ. Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 52,90 +1,54% +0,80 17.121 Βιοχάλκο (ΒΙΟ) 19,14 -1,85% -0,36 103 χιλ. Jumbo (ΜΠΕΛΑ) 22,54 -0,97% -0,22 169 χιλ. Metlen (MTLN) 41,46 -0,62% -0,26 142 χιλ. Credia Bank (CREDIA) 1,216 -0,33% -0,004 1,1 εκατ. ΔΑΑ 10,18 -0,29% -0,03 71.537

Στην κορυφή των blue chips βρέθηκε η Titan Cement, με εντυπωσιακό άλμα +4,27% στα 50,80 ευρώ (+2,08 ευρώ), ανακτώντας με το παραπάνω το έδαφος που είχε χάσει στις πρόσφατες πιέσεις. Ακολούθησε η Allwyn με κέρδη +3,17% στα 13,85 ευρώ, σε μια κίνηση που συνεχίζει το σταδιακό «μάζεμα» της απόστασης από τις τιμές-στόχους των αναλυτών, καθώς η αγορά εξακολουθεί να αναπροσαρμόζει την οπτική της για τον όμιλο μετά τη συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ — από αμυντικό μερισματικό χαρτί σε μοχλευμένη ιστορία ανάπτυξης. Ισχυρή παρουσία και από την Τράπεζα Κύπρου (+3,08%), τη Motor Oil (+2,16%) και τον ΟΤΕ (+2,02%).

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 1,85% στα 19,14 ευρώ, επιβαρυμένη από το αρνητικό κλίμα στα βιομηχανικά μέταλλα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση στον Κόλπο στις αγορές εμπορευμάτων, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και οι Jumbo (-0,97%) και Metlen (-0,62%) — η τελευταία παραμένει σε φάση επιφυλακτικής διαπραγμάτευσης, με την επενδυτική κοινότητα να μην έχει ακόμη «χωνέψει» πλήρως την υποβάθμιση των στόχων EBITDA και τις εκκρεμότητες του ομίλου.

Τράπεζες: Ήσυχη, ουσιαστική επιστροφή

Ο τραπεζικός κλάδος, που την Τετάρτη είχε επιβαρυνθεί τεχνικά από τις αποκοπές μερισμάτων σε Εθνική και Eurobank, επέστρεψε σήμερα στο προσκήνιο με θετικό πρόσημο σε όλη τη γραμμή. Η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με άνοδο +1,74% στα 14,60 ευρώ και όγκο 2,33 εκατ. τεμαχίων, αναπληρώνοντας μέρος της χθεσινής τεχνικής απώλειας. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,00% στα 3,939 ευρώ με τον υψηλότερο όγκο της υψηλής κεφαλαιοποίησης (5,91 εκατ. τεμάχια), η Alpha Bank κέρδισε +0,66% στα 3,825 ευρώ (3,86 εκατ. τεμάχια) και η Πειραιώς έκλεισε στα 8,78 ευρώ με +0,34%. Η ανθεκτικότητα του κλάδου έχει και θεμελιώδες υπόβαθρο: η αγορά θεωρεί πλέον σχεδόν δεδομένη την ανοδική αναθεώρηση των στόχων των ελληνικών τραπεζών για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, καθώς ο κύκλος των επιτοκίων στην Ευρωζώνη γύρισε — από σήμερα και επίσημα — προς τα πάνω.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητη (+0,09% στα 22,42 ευρώ), κάνοντας «ανάσα» μετά το ισχυρό σερί που ακολούθησε την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η Coca-Cola HBC πρόσθεσε 1,54% στα 52,90 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,85% στα 44,10 ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής πλευράς, η σημερινή συνεδρίαση έχει διπλή αξία: πρώτον, ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο υπερασπίστηκε τη ζώνη των 2.370 – 2.380 μονάδων, που είχε δοκιμαστεί στη χθεσινή διόρθωση, αλλά την μετέτρεψε σε εφαλτήριο· δεύτερον, το κλείσιμο πραγματοποιήθηκε στο απόλυτο υψηλό ημέρας, στοιχείο που στη χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση συνιστά ένδειξη αγοραστικής κυριαρχίας και αυξάνει στατιστικά τις πιθανότητες θετικής συνέχειας στην επόμενη συνεδρίαση.

Το ενδοσυνεδριακό προφίλ ήταν χαρακτηριστικό «σκαλοπατιών συσσώρευσης»: μετά το πτωτικό άνοιγμα προς την περιοχή των 2.373 μονάδων (εκτίμηση από το διάγραμμα), η αγορά έχτισε σταδιακά υψηλότερα χαμηλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με δύο κύματα ανόδου — ένα στις πρώτες απογευματινές ώρες και ένα καταλυτικό στο φινάλε — που οδήγησαν τον δείκτη οριακά κάτω από τις 2.400 μονάδες. Το επίπεδο αυτό αποτελεί πλέον την άμεση αντίσταση, τόσο ως ψυχολογικό στρογγυλό όριο όσο και ως τεχνικό σημείο αναφοράς· τυχόν καθαρή διάσπασή του με αντίστοιχους τζίρους θα άνοιγε τον δρόμο για την επόμενη ζώνη στόχων στις 2.420 – 2.450 μονάδες.

Στον αντίποδα, οι στηρίξεις διατάσσονται κλιμακωτά: πρώτη γραμμή άμυνας οι 2.380 μονάδες (πρώην αντίσταση που λειτουργεί πλέον ως στήριξη), ακολουθούν οι 2.350 και, χαμηλότερα, η περιοχή των 2.319 – 2.320 μονάδων, όπου είχε «πατήσει» η αγορά στο ανοδικό κύμα του Μαΐου. Οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές, με βάση την εικόνα του διαγράμματος, εκτιμάται ότι έχουν ανακτήσει ανοδική κλίση, με τον RSI να κινείται πιθανότατα στη ζώνη του 55 – 60 και τον MACD σε φάση ανοδικής επαναδιασταύρωσης — υπογραμμίζεται ότι οι εκτιμήσεις για τους τεχνικούς δείκτες προκύπτουν από ανάγνωση διαγράμματος και απαιτούν επιβεβαίωση από τα επίσημα στοιχεία.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος με την επιστροφή πάνω από τις 2.660 μονάδες απορρόφησε πλήρως το τεχνικό βάρος των αποκοπών και διατηρεί ανέπαφη τη μεσοπρόθεσμη ανοδική του δομή. Όσο ο ΔΤΡ κρατά τη ζώνη των 2.600 – 2.640 μονάδων, η αγορά διαθέτει τον βασικό της «κινητήρα» σε λειτουργία.

Διεθνές φόντο: Η ΕΚΤ γύρισε σελίδα, η Fed σε δίλημμα

Η σημερινή ημέρα θα μείνει στα διεθνή χρονικά για έναν λόγο: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης — η πρώτη ανοδική κίνηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 — ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων από το 2% στο 2,25%. Η απόφαση, που οι αγορές είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει, ήρθε ως απάντηση στην επιτάχυνση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 3,2% τον Μάιο, με την ενεργειακή ακρίβεια που τροφοδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να λειτουργεί ως βασικός μοχλός. Δημοσκοπήσεις οικονομολόγων συγκλίνουν πλέον σε δύο συνολικά αυξήσεις εντός του 2026 — Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών απορρόφησε την είδηση με άνοδο σχεδόν 1% δείχνει ότι η εγχώρια αγορά διαβάζει τη νομισματική σύσφιξη και από τη θετική της πλευρά: υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καλύτερα επιτοκιακά περιθώρια για τις τράπεζες.

Στις ΗΠΑ, η εικόνα είναι αισθητά πιο νευρική. Ο πληθωρισμός Μαΐου εκτινάχθηκε στο 4,2% από 3,8% τον Απρίλιο — πάνω από το όριο του 4% για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια — με τον δομικό δείκτη στο 2,9%, στοιχεία που οδήγησαν χθες τον Dow Jones στη χειρότερη συνεδρίασή του για το 2026 και πυροδότησαν έντονο sell-off στους ημιαγωγούς, με τον δείκτη PHLX Semiconductor να χάνει 3,6%. Η αγορά ομολόγων προεξοφλεί πλέον πλήρως αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2026, ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις του Κρίστοφερ Γουόλερ ότι η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας «θα μπορούσε να είναι είτε αύξηση είτε μείωση» αποτυπώνουν το δίλημμα στο οποίο έχει περιέλθει η αμερικανική νομισματική πολιτική, με τις αποδόσεις των διετών τίτλων στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2025.

Το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας: η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο και οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρούν το Brent στην περιοχή των 92 – 93 δολαρίων το βαρέλι, τιμή που λειτουργεί ως μόνιμη πηγή πληθωριστικής πίεσης. Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινήθηκε σήμερα με ήπια ανοδικές διακυμάνσεις γύρω από τις 620 μονάδες, προσπαθώντας να σταθεροποιηθεί μετά το πρόσφατο τριήμερο απωλειών. Θετικό αντίβαρο για τα εγχώρια assets αποτέλεσε και η εντυπωσιακή ζήτηση άνω των 36 δισ. ευρώ στη χθεσινή επανέκδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου — ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα σε μια περίοδο διεθνούς νευρικότητας.

Γνώμες ειδικών

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς δεν ξενίζει τους αναλυτές που παρακολουθούν συστηματικά τη Λεωφόρο Αθηνών. Η ΑΧΙΑ – Alpha Finance εκτιμά ότι η ελληνική αγορά έχει εισέλθει σε πολυετή «ενάρετο κύκλο», στηριζόμενη σε σειρά υποστηρικτικών παραγόντων, και βλέπει περιθώριο θετικής απόδοσης της τάξης του 10% – 20% για το 2026, με όχημα την αύξηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω αναθεώρηση των αποτιμήσεων. Όπως επισημαίνει, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount άνω του 30% τόσο έναντι των προ κρίσης ιστορικών επιπέδων όσο και έναντι των βασικών διεθνών δεικτών, με όρους P/E και EV/EBITDA.

Στο τραπεζικό μέτωπο, εγχώριοι αναλυτές θεωρούν ουσιαστικά δεδομένη την ανοδική αναθεώρηση των στόχων των ελληνικών τραπεζών για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, καθώς η στροφή της ΕΚΤ σε αυξήσεις επιτοκίων αλλάζει προς το ευνοϊκότερο τις παραδοχές πάνω στις οποίες είχαν χτιστεί τα business plans του κλάδου. Παράλληλα, διεθνείς οίκοι υπενθυμίζουν ότι ο μεγάλος καταλύτης της αγοράς παραμένει σε ισχύ: η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές του MSCI, που δρομολογείται για τον Μάιο του 2027, συντηρεί το αφήγημα ενός «πυκνού 12μήνου» εισροών και αναβαθμίσεων.

Πιο επιφυλακτικές φωνές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι το μείγμα επιταχυνόμενου πληθωρισμού, ακριβής ενέργειας και ανοιχτού πολεμικού μετώπου δεν επιτρέπει εφησυχασμό: όπως σημειώνουν αναλυτές της Morningstar, ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει το ενεργειακό κόστος και την πιθανότητα υψηλότερου πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, ενώ το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι κατά πόσο η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρες ενεργειακό σοκ. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ούτε η ελληνική αγορά — όσο ισχυρά κι αν είναι τα θεμελιώδη της — θα έμενε αλώβητη.