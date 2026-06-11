Χωρίς-νόημα-πλέον-η-εκεχειρία,-λέει-η-Τεχεράνη,-ωστόσο-ΗΠΑ-και-Ιράν-συνεχίζουν-τις-διαπραγματεύσεις

Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης.

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Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται διπλωματική πηγή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ενεργές, παρά τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, παρά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν χθες, το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε πως οι διαπραγματευτές του Κατάρ αναχώρησαν από την Τεχεράνη το πρωί της Πέμπτης, έχοντας ολοκληρώσει πολύωρες συζητήσεις με τους εκπροσώπους της ιρανικής κυβέρνησης.

Αντίστοιχα, τρεις ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συνομιλίες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία μηχανισμού για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Τέταρτος μήνας πολέμου

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στον τέταρτο μήνα της, με τις δύο πλευρές να έχουν ανταλλάξει πυρά επανειλημμένα ακόμη και μετά την εφαρμογή της προσωρινής εκεχειρίας.

Παρά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, αν και δεν έχουν υπάρξει σαφείς ενδείξεις προόδου. Την ίδια στιγμή, έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την Τεχεράνη.

Νέες επιθέσεις και αντίποινα

Η τελευταία κλιμάκωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις ραντάρ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache τη Δευτέρα κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι από τις επιθέσεις δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, ενώ διαψεύστηκε ο ιρανικός ισχυρισμός περί πληγμάτων σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο Ορμούζ.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει διαταράξει τη διακίνηση σχεδόν του ενός πέμπτου των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, ενώ η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας την πίεση προς το ιρανικό καθεστώς.

Παρέμβαση του Πακιστάν, χωρίς νόημα η εκεχειρία, λέει η Τεχεράνη

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Ανταράμπι, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις και εξακολουθεί να υποστηρίζει μια διπλωματική λύση.

«Το Πακιστάν ανησυχεί βαθιά για την κατάσταση στην περιοχή μετά την πρόσφατη κλιμάκωση. Πιστεύουμε ότι η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελέσουν τις βασικές αρχές για την επίτευξη μιας διαπραγματευμένης λύσης σε όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, πάντως, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας, αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες κατέστησαν την εκεχειρία «ουσιαστικά άνευ νοήματος».

Σε δήλωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «οι παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ώρες όχι μόνο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση… αλλά καθιστούν επίσης την εκεχειρία πρακτικά άνευ σημασίας» και προσθέτει ότι «η ευθύνη για τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες αυτής της εγκληματικής πράξης βαρύνει τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι διεθνείς παρατηρητές εκτιμούν ότι, παρά τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι διπλωματικές επαφές αποτελούν αυτή τη στιγμή τη μοναδική οδό για την αποτροπή μιας ακόμη μεγαλύτερης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή.