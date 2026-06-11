Όμιλος-Ηρακλής-(holcim):-Η-επιτυχία-του-«the-ellinikon»-ανοίγει-τον-δρόμο-για-νέες-επενδύσεις

«Φάρος» ανάπτυξης η μονάδα παραγωγής στο Ελληνικό για τον Όμιλο Ηρακλή (μέλος της Holcim). «Από την επιβίωση στην ανάπτυξη» η ελληνική αγορά σκυροδέματος.

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Με 45 μονάδες παραγωγής εν λειτουργία σήμερα από μόλις 14 το 2021 ο Όμιλος Ηρακλής (μέλος της Holcim) ηγείται στην παραγωγή προϊόντων τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με το χαρτοφυλάκιό του να περιλαμβάνει κρίσιμα έργα υποδομής ανά την Ελλάδα με «κορυφαίο» το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη «The Ellinikon».

Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στο έργο, έχοντας διαθέσει από τον Ιούλιο του 2023, όταν και τέθηκε σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στο χώρο του Ελληνικού, 550.000 κυβικά μέτρα έτοιμου σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, καλύπτοντας περίπου το 70% των αναγκών του έργου.

Η εν λόγω μονάδα ξεχωρίζει για την συμβολή της στην αλυσίδα παραγωγής του Ομίλου, συνιστώντας την πρώτη παγκοσμίως μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) εντός του εργοταξίου του Ελληνικού, δυναμικότητας 220 κυβικά μέτρα την ώρα. Η μονάδα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας με 100% ανακύκλωση νερού και 25% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία της.

«Φάρος» ανάπτυξης η μονάδα παραγωγής στο Ελληνικό

Η στρατηγική του Ομίλου, όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Χανής, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της χθεσινής επίσκεψης-ξενάγησης στη μονάδα παραγωγής στο Ελληνικό, εδράζεται σε 4 πυλώνες ανάπτυξης: εστιασμένες επενδύσεις σε ελκυστικές αγορές, βιωσιμότητα ως μοχλός κερδοφόρας ανάπτυξης, διεύρυνση λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και κουλτούρα απόδοσης και δημιουργία αξίας.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην λειτουργία της πρωτοποριακής μονάδας στο Ελληνικό που πλέον συμπληρώνει 3 έτη λειτουργίας, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου του Ελληνικού με καινοτόμες tailor made λύσεις. Να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος εξοπλίζει τα εργοτάξια με έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα Holcim SMARTCast, SMARTFlow και SMARTherm, παρέχοντας στους κατασκευαστές δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση και τη συμπεριφορά του σκυροδέματος.

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν, εκ του αποτελέσματος πλέον, την έμφαση του Ομίλου στην καινοτομία με τις εγκαταστάσεις και τα διαθέσιμα συστήματα να επιτρέπουν στον Όμιλο να μετράει στέρεα βήματα προς την κατεύθυνση της απανθρακοποίησης, θέτοντας στόχο μέχρι τέλος του χρόνου να παράγει μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος σκυρόδεμα ή αλλιώς «πράσινο» τσιμέντο.

Ο Οδικός Χάρτης απανθρακοποίησης του Ομίλου περιλαμβάνει την πράσινη λειτουργία κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (από την εξόρυξη έως την διάθεση), την κυκλικότητα στις Κατασκευές, την απανθρακοποίηση της κατασκευής με λύσεις ECOPlanet, ECOPact, ECOCycle και την απανθρακοποίηση των πόλεων με βιώσιμες λύσεις. Ειδική θέση στην στρατηγική του Ομίλου κατέχει η μετάβαση από τα στερεά στα εναλλακτικά καύσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρέχουσες «επιδόσεις» του Ομίλου έκλεισαν στο 47% το 2025 με στόχο τα εναλλακτικά καύσιμα να «πάρουν τα ηνία» σε ποσοστό 90% το 2030. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το 2025, ο Όμιλος συνεπεξεργάστηκε 184.000 τόνους εναλλακτικών καυσίμων, εκτρέποντας υλικά από την ταφή, ενώ διαθέτει 2 Κέντρα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) σε Φυλή και Κορωπί, καθώς και 2 Κέντρα Διαλογής και Επεξεργασίας Βιομάζας σε λειτουργία σε Φυλή και Χαλκίδα.

«Από την επιβίωση στην ανάπτυξη»

Η ελληνική αγορά σκυροδέματος εκτιμάται ότι φτάνει τα 10 εκατ. τόνους σκυροδέματος το 2025 με τις πωλήσεις του Ομίλου να αυξάνουν χρόνο με τον χρόνο το διάστημα 2021-2025, φτάνοντας πέρυσι στο 1.76 εκατ. κυβικά μέτρα σε όγκο πωλήσεων σκυροδέματος. Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο Βασίλης Ιακώβου, Διευθυντής του κλάδου σκυροδέματος, ανέφερε ότι ο Όμιλος έχει τριπλασιάσει τους όρκους παραγωγής την τελευταία δεκαετία με τους ρυθμούς ανάπτυξης του Ομίλου να είναι υπερδιπλάσιοι του μέσου όρου της οικείας αγοράς.

Οι βασικοί λόγοι, όπως τόνισε ο ίδιος, αφορούν στην επιτυχή ενσωμάτωση του Λατομείου Μάνδρας και των δύο μονάδων σκυροδέματος που εξαγοράστηκαν από την Χάλυψ το 2022, στη συνεργασία με τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρα και την ηγετική παρουσία που διατηρεί ο Ηρακλής στην επένδυση του Ελληνικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω νούμερα, όπως τόνισε ο ίδιος, συνιστούν μια νέα φάση της αγοράς σκυροδέματος στην Ελλάδα με το «κέντρο βάρους» να έχει μετατοπιστεί από την «επιβίωση», όπως την δεκαετία μέχρι το 2022, στην «ανάπτυξη» με σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις να διαμορφώνουν αξιόλογο κύκλο εργασιών.

«Άλλαξε η προτεραιότητα και από την επιβίωση περάσαμε στην έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση μεγάλων επενδύσεων που σχεδιάζονται στη χώρα», ανέφερε σχετικά ο Βασίλης Ιακώβου. Επιπρόσθετα, τα βασικά οικονομικά «μεγέθη» του Ομίλου ακμάζουν με το «κλείσιμο» του 2025 να βρίσκει τον κύκλο εργασιών στα 501 εκατ. ευρώ από 459 εκατ. ευρώ το 2024, τις επενδύσεις στα 42,8 εκατ. ευρώ από 25,7 το 2024, τα EBITDA στα 95 εκατ. ευρώ από 79 εκατ. ευρώ το 2024 και το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό στα 1188 άτομα, παραμένοντας σε τροχιά περαιτέρω διεύρυνσης κατά τους πρώτους μήνες του 2026.