14 νέοι προσομοιωτές εκπαίδευσης για τους Σιδηρόδρομους Ελλάδος

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρούν σε μια σημαντική επένδυση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού τους, υπογράφοντας δύο συμβάσεις για την προμήθεια συνολικά 14 νέων προσομοιωτών.

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Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν την προμήθεια 6 προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών καθώς και 8 προσομοιωτών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και τηλεδιοίκηση για σταθμάρχες.

Η παράδοση των νέων προσομοιωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το 2026 και θα αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μηχανοδηγών, σταθμαρχών, ελεγκτών κυκλοφορίας και άλλων ειδικοτήτων με σημαντικές ευθύνες. Οι προσομοιωτές θα αναπαριστούν πάνω από 500 χιλιόμετρα βασικών σιδηροδρομικών διαδρομών στην Ελλάδα, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες. Μέσω αυτών, το προσωπικό θα είναι σε θέση να εκπαιδεύεται σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας και σε υποβαθμισμένες ή έκτακτες καταστάσεις, όπως παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο και λειτουργία του ETCS. Αυτό ενισχύει την πρακτική κατάρτιση, την ετοιμότητα αντίδρασης και την αξιολόγηση δεξιοτήτων σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον.

Οι προσομοιωτές εκπαίδευσης μηχανοδηγών θα περιλαμβάνουν φυσικά χειριστήρια οδήγησης και πέδησης, υψηλής ανάλυσης συστήματα απεικόνισης, οθόνες αφής και άλλες λειτουργίες, καθώς και λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτροκίνητης μηχανής.

Το σύστημα προσομοίωσης ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης θα περιλαμβάνει οκτώ θέσεις εκπαιδευομένων και ένα σταθμό εκπαιδευτή, διευκολύνοντας την προσομοίωση ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και επιχειρησιακών σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας.

Με αυτή την επένδυση, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος θέτουν τα θεμέλια για πιο πρακτική, επαναλαμβανόμενη και αξιολογήσιμη εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής πειθαρχίας, της κοινής αντίληψης μεταξύ των κρίσιμων ειδικοτήτων και της συνολικής ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

«Για τους Σιδηρόδρομους Ελλάδος, η εκπαίδευση αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ασφάλειας, αξιοπιστίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με την προμήθεια των προσομοιωτών, το προσωπικό μας σε κρίσιμες ειδικότητες θα μπορεί να εκπαιδεύεται σε ρεαλιστικές συνθήκες και να αξιολογείται με πιο συστηματικό τρόπο».

«Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου αφορά όχι μόνο τις υποδομές και τα συστήματα, αλλά και τη διαδικασία εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού που διασφαλίζει τη λειτουργία του δικτύου», δήλωσε ο Χρήστος Παληός, διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, δήλωσε: «Η ασφάλεια ξεκινά από την εκπαίδευση. Από τις πρώτες ημέρες στο Υπουργείο, θέσαμε έναν συγκεκριμένο στόχο: να μετατρέψουμε την εκπαίδευση στον ελληνικό σιδηρόδρομο από μια κυρίως θεωρητική διαδικασία σε ένα σύγχρονο και πρακτικό μοντέλο, με πραγματική προσομοίωση συνθηκών λειτουργίας».

«Η προμήθεια των νέων προσομοιωτών είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό κυκλοφορίας πρέπει να είναι ικανοί να εκπαιδεύονται σε όλα τα σενάρια, από την κανονική λειτουργία μέχρι την παραβίαση σηματοδότη και τα έκτακτα περιστατικά».