Autohellas: EBITDA στα €51,6 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο

Ο Όμιλος Autohellas δημοσιοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, με τον Κύκλο Εργασιών να φτάνει τα €220,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

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Το EBITDA ανήλθε σε €51,6 εκατ., αυξημένο κατά 5,8%, ενώ το Αποτέλεσμα μετά από φόρους εμφάνισε ζημία ύψους €0,6 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους €1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η μείωση της καθαρής κερδοφορίας στο παραδοσιακά πιο αδύναμο πρώτο τρίμηνο, λόγω εποχικότητας, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποσβέσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα επενδυτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη του στόλου.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 31.03.2026 ανήλθαν σε €555,5 εκατ. Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή, η θετική ροή των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους υποδεικνύει αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη περίοδο, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει σε παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ταυτόχρονα, ο τομέας των μακροχρόνιων μισθώσεων διατηρεί τη θετική του πορεία, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης μισθωμένων αυτοκινήτων, ακόμα και από μικρές εταιρείες μισθώσεων, γίνεται η προτιμώμενη επιλογή για Εταιρικούς Πελάτες και Ιδιώτες.

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Μισθώσεις Αυτοκινήτων στην Ελλάδα (Hertz)

Η δραστηριότητα των Μισθώσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική της πορεία με τον Κύκλο Εργασιών να αυξάνεται κατά 7,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα €63,1 εκατ.. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση τόσο από εταιρικούς πελάτες όσο και από την τουριστική δραστηριότητα που επεκτείνεται χρονικά. Παρά την θετική πορεία στα έσοδα, η κερδοφορία επηρεάστηκε από την αύξηση των αποσβέσεων, λόγω της ενίσχυσης του στόλου τα προηγούμενα χρόνια, η οποία υποστηρίζει την μελλοντική ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Διεθνής Δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων (Hertz)

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας που σχετίζεται με τις Μισθώσεις Αυτοκινήτων ανήλθε σε €37,6 εκατ., έναντι €31,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,3%.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την Πορτογαλία, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση στα έσοδα (+39%) από μισθώσεις και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση στο επίπεδο του EBITDA. Παρά την βελτίωση αυτή, τα αποτελέσματα σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας παραμένουν αρνητικά, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αποσβέσεων που ακολουθούν το σχέδιο συνεχούς ανανέωσης και αναβάθμισης του στόλου.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, ο Όμιλος παρουσίασε σταθερή εικόνα σε σχέση με το περσινό πρώτο τρίμηνο, με ήπια αύξηση εσόδων (+5%) και διατήρηση της κερδοφορίας σε επίπεδο EBIT και προ φόρων.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση του Κύκλου Εργασιών κατά 4,6%, συνεισφέροντας συνολικά €120,2 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου.

Επισημαίνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo), η οποία δεν συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (μέθοδος καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €35,2 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου.

Επιπλέον, τον Μάιο του 2026, ο Όμιλος ανακοίνωσε την είσοδο της νέας μάρκας Lepas της Chery στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion, εξέλιξη που ενισχύει τη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον Τομέα Εμπορίας του Ομίλου.