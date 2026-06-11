bloomberg:-Ανοιχτό-το-σενάριο-αύξησης-των-επιτοκίων-από-την-ΕΚΤ-ακόμη-και-μέσα-στον-Ιούλιο

Δεν αποκλείεται νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακόμη και στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, καθώς η ανησυχία για τον πληθωρισμό επανέρχεται στο προσκήνιο υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διεργασιών, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ δεν έχουν απορρίψει το σενάριο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στο άμεσο μέλλον. Αν και στις αγορές και μεταξύ αναλυτών κυριαρχεί η εκτίμηση ότι πιθανό επόμενο βήμα θα μπορούσε να γίνει στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όταν θα επικαιροποιηθούν και οι τριμηνιαίες προβλέψεις, στο τραπέζι παραμένει ακόμη και το ενδεχόμενο κίνησης ήδη από τον Ιούλιο.

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Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων και τις εξελίξεις στο ενεργειακό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται έντονα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η ΕΚΤ διατηρεί τη δυνατότητα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η ΕΚΤ προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη μείωση κόστους δανεισμού μετά το 2023, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες αρχικά τροφοδοτήθηκαν από την ενεργειακή κρίση, έχουν πλέον εξαπλωθεί σε ευρύτερους τομείς της οικονομίας της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις νέες οικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα την επόμενη διετία, ενώ η ανάπτυξη εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης λόγω εξασθένησης της ζήτησης.

Η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή ήδη επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, με τις έρευνες συγκυρίας να δείχνουν επιβράδυνση, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες, διατηρώντας τον σε επίπεδα άνω του στόχου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει συνολικά σε δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων, με το βασικό επιτόκιο καταθέσεων να βρίσκεται σήμερα στο 2,25%, σε αντίθεση με τις κεντρικές τράπεζες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρεια Αμερική που προς το παρόν τηρούν στάση αναμονής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο νέας αύξησης είτε τον Ιούλιο είτε τον Σεπτέμβριο έχει ενισχυθεί, καθώς η Τράπεζα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιβράδυνση της οικονομίας και την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

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