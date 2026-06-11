COSMOTE: Καινοτόμες υπηρεσίες για την ασφαλή διαχείριση των ΙΤ υποδομών

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει την ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών νέας γενιάς COSMOTE SD Everything, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ευκολότερη διαχείριση υποδομών και υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στα εταιρικά τους δίκτυα. Το COSMOTE SD (Software Defined) Everything, το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες διεθνών παραγωγών, παρέχεται ως μία πλήρως διαχειρίσιμη υπηρεσία που επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την IT υποδομή τους από ένα κεντρικό σημείο, με ενιαία διαχείριση, κοινές πολιτικές και αυξημένη ασφάλεια σε όλα τα εταιρικά σημεία παρουσίας.

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Το COSMOTE SD Everything αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών δικτύωσης που συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις υπηρεσίες SD-WAN για τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση των WAN (Wide Area Network) συνδέσεων, SD-LAN (Local Area Network) για την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής υποδομής, SD-WLAN για τη δυναμική διαχείριση των ασύρματων δικτύων (WiFi), καθώς και SASE που ενισχύει την ασφάλεια και υποστηρίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση χρηστών και εφαρμογών.

Η COSMOTE TELEKOM επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων συνδεσιμότητας που προσφέρει στις επιχειρήσεις και με το COSMOTE SD Everything τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν:

κεντρικό έλεγχο μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης για όλα τα υποκαταστήματα, τα δίκτυα και τις πολιτικές ασφαλείας

κοινή αρχιτεκτονική σε πολλαπλά σημεία παρουσίας / υποκαταστήματα

ταχύτερη ενεργοποίηση νέων σημείων

υψηλό επίπεδο ασφάλειας

μειωμένη πολυπλοκότητα

βελτιωμένη εμπειρία χρήστη

αυξημένο έλεγχο των εταιρικών εφαρμογών

Τα διαθέσιμα πακέτα του COSMOTE SD Everything καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών προσαρμοσμένων στο μέγεθος κάθε επιχείρησης, χωρίς να απαιτούν μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό. Επιπλέον, ειδικευμένες ομάδες της COSMOTE TELEKOM αναλαμβάνουν την κεντρική διαχείριση, την παρακολούθηση (monitoring), την αναφορά (reporting) και τη συνεχή υποστήριξη της υπηρεσίας 24/7.

Η COSMOTE TELEKOM υποστηρίζει σταθερά τις επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες λύσεις που μειώνουν την πολυπλοκότητα, ενισχύουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και διασφαλίζουν ότι θα παραμένουν συνδεδεμένες, ασφαλείς και ανταγωνιστικές.