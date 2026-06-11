JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ ανακοίνωσε η JP Morgan, η οποία εκτιμά ότι ο ενεργειακός όμιλος διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενες από το νέο επενδυτικό του πλάνο και τη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων του.

Σε νέα ανάλυσή της, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αυξάνει την τιμή-στόχο για τον Δεκέμβριο του 2027 στα 25 ευρώ ανά μετοχή, από 21 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «Overweight».

Η JP Morgan υπενθυμίζει ότι στα τέλη Μαΐου η ΔΕΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το μέγεθος της οποίας διαμορφώθηκε τελικά στα 4,25 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ.

Συνολικά, τα ακαθάριστα έσοδα της συναλλαγής ανήλθαν σε 4,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 250 εκατ. ευρώ που προήλθαν από την πώληση υφιστάμενων ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 18,63 ευρώ προσέφερε ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για νέους επενδυτές. Η JP Morgan υπολογίζει ότι η αποτίμηση αντιστοιχούσε σε δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) περίπου 11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, επίπεδο που αντιπροσώπευε έκπτωση περίπου 20% σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών ολοκληρωμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η μερισματική απόδοση διαμορφωνόταν στο 6,4%, γεγονός που ενίσχυε την ελκυστικότητα της επένδυσης.

Χρηματοδότηση επενδύσεων 24 δισ. ευρώ

Κατά την JP Morgan, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης κεφαλαίου θα επιτρέψουν στη ΔΕΗ να επιταχύνει τη στρατηγική της ανάπτυξη και να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε ρυθμούς αύξησης κερδοφορίας που υπερβαίνουν το 20%, διατηρώντας παράλληλα τον καθαρό δανεισμό σε ελεγχόμενα επίπεδα, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA κάτω από 3,5 φορές.

Εμπιστοσύνη στη διοίκηση

Παρότι επισημαίνει ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα αποτελέσει βασικό σημείο παρακολούθησης τα επόμενα χρόνια, η JP Morgan τονίζει ότι η διοίκηση της ΔΕΗ έχει επιδείξει μέχρι σήμερα ισχυρό ιστορικό επίτευξης των επιχειρησιακών της στόχων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (LTIP) της διοίκησης συμβάλλει στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων της διοίκησης με εκείνα των μετόχων μειοψηφίας, στοιχείο που αξιολογείται θετικά από την επενδυτική κοινότητα.

Αναβάθμιση προβλέψεων και νέος στόχος

Με αφορμή την παρουσίαση των επικαιροποιημένων στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ, η JP Morgan αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα μεσοπρόθεσμα κέρδη του ομίλου κατά περίπου 10% κατά μέσο όρο.

Η αναθεώρηση αυτή οδήγησε στην αύξηση της τιμής-στόχου κατά 19%, στα 25 ευρώ ανά μετοχή, αντανακλώντας την εκτίμηση ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον ενεργειακού μετασχηματισμού.

Θετική στάση για τις προοπτικές της ΔΕΗ

Η JP Morgan εξακολουθεί να συγκαταλέγει τη ΔΕΗ στις προτιμώμενες επιλογές της στον ευρωπαϊκό κλάδο κοινής ωφέλειας, εκτιμώντας ότι συνδυάζει υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές με ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η εταιρεία προσφέρει σημαντική έκθεση στις μακροπρόθεσμες τάσεις της ενεργειακής μετάβασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της τα επόμενα χρόνια.