Lamda: Πρώιμη αποπληρωμή ομολόγου ύψους 320 εκατ. ευρώ

Η LAMDA Development S.A. ενημερώνει τους επενδυτές σύμφωνα με τον όρο 9.3 του Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε στις 06 Ιουλίου 2020 (Πρόγραμμα ΚΟΔ), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 22 Μαΐου 2026 να <strongασκήσει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών, κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, καταβάλλοντας στους δικαιούχους Ομολογιούχους τα ποσά που ορίζονται στον όρο 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, δηλαδή το ποσό ονομαστικής αξίας κεφαλαίου για κάθε Ομόλογο που θα αποπληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και άλλων εξόδων και φόρων, ήτοι, ποσό 1.017,09444444 ευρώ ανά Ομόλογο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Εταιρεία υποχρεούται ανεπίστροφα να καταβάλει το ανωτέρω ποσό του Χρέους την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, δηλαδή κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού.

Ως αποτέλεσμα της πλήρους και ολοσχερούς αποπληρωμής των Ομολογιών μαζί με τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους, καθώς και τα Έξοδα και Φόρους, οι Ομολογίες που αποπληρώθηκαν πλήρως διαγράφονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.