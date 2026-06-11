premia-properties:-Στις-24-Ιουνίου-η-πρόωρη-εξόφληση-ομολογιακού-100-εκατ.-ευρώ

Οι δικαιούχοι ομολογιούχοι θα λάβουν για κάθε ομολογία συνολικό ποσό 1.014,1555555556 ευρώ.

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Στην πρόωρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Premia Properties ασκώντας το σχετικό δικαίωμα για το σύνολο των 100.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρόωρη εξόφληση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, κατά την οποία η Εταιρεία θα καταβάλλει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

Οι δικαιούχοι ομολογιούχοι θα λάβουν για κάθε ομολογία συνολικό ποσό 1.014,1555555556 ευρώ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης των 100.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστης, του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €100.000.000 (οι «Ομολογίες»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 10 Ιουνίου 2026 (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Η πρόωρη εξόφληση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον όρο 4.8 του Προγράμματος ΚΟΔ, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, κατά την οποία η Εταιρεία θα καταβάλλει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, στους δικαιούχους ομολογιούχους τα παρακάτω ποσά:

(i) το συνολικό ποσό του κεφαλαίου/ονομαστική αξία που προεξοφλείται, ήτοι, ποσό 1.000 ευρώ ανά Ομολογία,

(ii) το ποσό των οφειλόμενων τόκων μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 11,5888888889 ευρώ ανά Ομολογία και έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, και

(iii) πρόσθετο ποσό ίσο με τους επιπλέον αναλογούντες τόκους που θα ήταν πληρωτέοι εάν η πρόωρη εξόφληση γινόταν κατά την λήξη της ένατης (9ης) ημερομηνίας εκτοκισμού (αντί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026), ήτοι, ποσό 2,5666666667 ευρώ ανά Ομολογία.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι δικαιούχοι ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 1.014,1555555556 ευρώ.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό στους ομολογιούχους του ΚΟΔ, σε πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεών της εκ των Ομολογιών.

Κατόπιν της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών μετά των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων και της καταβολής του πρόσθετου ποσού, κατά τα ανωτέρω, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens A.Ε