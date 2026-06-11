Prodea: Εγκρίθηκε η αποσύνθεση του τμήματος logistics και η διανομή μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Prodea πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 226.817.071 κοινές ονομαστικές μετοχές, καλύπτοντας το 88,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από ψηφοφορία (έγκυρες ψήφοι 226.817.071) για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση της 20ης Μαΐου 2026, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

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Θέμα 1° Εγκρίθηκε:

Α) η αποσύνθεση μέσω απόσχισης του τμήματος εμπορικών αποθηκών (logistics) της Εταιρείας (ο “Κλάδος”) και η μεταφορά αυτού στην 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση»).

Β) το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της 27ης Απριλίου 2026, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής κατάστασης του κλάδου, με τις προσαρμογές που έχουν γίνει έως την υποβολή του για έγκριση στη γενική συνέλευση,

Γ) η υπογραφή της οριστικής πράξης διάσπασης μέσω απόσχισης του Κλάδου και η μεταφορά αυτού στην Επωφελούμενη, καθώς και η υποβολή της καθώς και άλλων απαραίτητων εγγράφων για έγκριση στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

Δ) η παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στους κ.κ. Α. Καρυτινό, Θ. Μεσσάρη και Α. Καραγιάννη, ώστε να ενεργούν από κοινού ανά δύο, για:

i. ii. να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία και να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης, ενσωματώνοντας τις ανωτέρω αναφερόμενες προσαρμογές, να υπογράψουν κάθε αίτηση, δήλωση, δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή ή αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών και την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας, εξουσιοδοτώντας κατά την κρίση τους τρίτους για την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους.

Ε) όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών, δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας για τους σκοπούς της Διάσπασης. ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2° Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (ενοποιημένες και εταιρικές) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2025, μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την αναφορά των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και η διανομή κερδών ως εξής:

α) η κράτηση ποσού 1.629.268,36 ευρώ από τα κέρδη για το τακτικό αποθεματικό.

β) η διανομή μερίσματος ύψους 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό). Μετά τη διανομή προσωρινού μερίσματος 55.186.819,34 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2025, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ.

γ) η παροχή αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών) από τα κέρδη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (συμπεριλαμβανομένης της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου), έως το ποσό των 6.272.500,00 ευρώ και

δ) η καταβολή μεταβλητών αμοιβών (από τα κέρδη) σε μέλη του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους και την καλή πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, έως το ποσό των 2.125.000,00 ευρώ.

ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 5° Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, καθώς και από όλα τα μέλη συλλογικά, και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025. ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)