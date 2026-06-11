Prodea: «Ναι» σε καθαρό μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή – Απόσχιση του κλάδου των logistics

«Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» τονίζει η εισηγμένη.

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Τη διανομή καθαρού μερίσματος συνολικού ποσού 455.186.819,34 ευρώ αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Prodea μαζί με την Pαπόσχιση του κλάδου των logistics. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 55.186.819,34 ευρώ σε συνέχεια της από 10ης Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ, ήτοι €1,5066223548 ανά μετοχή (καθαρό).

Για τον προσδιορισμό του καθαρού ποσού του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 (λαμβανομένης υπόψη της διανομής προσωρινού μερίσματος κατά τα ανωτέρω) ελήφθη υπόψη ο τελικώς διαμορφωθείς αριθμός των μετοχών που δικαιούνται συμμετοχή στη διανομή, μετά την πιστοποίηση στις 08.06.2026 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 10.000.000 νέων μετοχών που αποφασίσθηκε με την από 14.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις της ΓΣ

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens Α.Ε. κατά την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 (Record Date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 μέσω της:

Πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

«Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» τονίζει η εισηγμένη. Παράλληλα, έδωσε έγκριση (ΥΠΕΡ 226.817.071 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%):

Α) της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της Εταιρείας (o “Κλάδος») και εισφοράς αυτού στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των

οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση»)

οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση») Β) το από 27.04.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, μετά της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου, περιλαμβανομένων των προσαρμογών που επήλθαν έως την υποβολή του προς έγκριση στη γενική συνέλευση,

Γ) της σύναψης της οριστικής πράξης διάσπασης δια της απόσχισης του Κλάδου και εισφοράς αυτού στην Επωφελούμενη και την υπογραφή της ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς και την υποβολή της μαζί με τα λοιπά τυχόν αναγκαία έγγραφα προς έγκριση στην αρμόδια αρχή,

Δ) της παροχής ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στους κ.κ. Α. Καρυτινό, Θ. Μεσσάρη και Α. Καραγιάννη, που θα ενεργούν από κοινού ανά δύο, όπως: