Prodea Investments: Επενδύσεις 400 εκατ. σε αποθήκες, ξενοδοχεία, οικιστικά – «Παράθυρο» για επενδυτή στα logistics

Ποιο είναι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΕΕΑΠ σε αποθήκες, ξενοδοχεία, οικιστικά. Απόσχιση των logistics και πιθανή είσοδο στρατηγικού επενδυτή. Στο «μενού» και πωλήσεις ακινήτων.

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Τα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ προσεγγίσει το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η Prodea Investments, σε logistics, ξενοδοχεία και οικιστικές αναπτύξεις, με τη μερίδα του λέοντος, 292,9 εκατ. ευρώ να αφορά τον κλάδο της φιλοξενίας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, παράλληλα με την σε εξέλιξη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου που προωθεί η ΑΕΕΑΠ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της Γ.Σ. της εισηγμένης.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των θεμάτων που ενέκρινε η γενική συνέλευση ήταν και η απόσχιση του κλάδου των logistics, ώστε να εισφερθεί στην 100% θυγατρική της ΑΕΕΑΠ με την επωνυμία Θριασεύς. Σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την είσοδο δύο στρατηγικών επενδυτών στην εταιρεία αυτή, μέσω πιθανότατα αύξησης κεφαλαίου. Η Prodea θα διατηρήσει το 51% της θυγατρικής της.

Επίσης, ως γνωστόν, η ΑΕΕΑΠ ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες τη δημόσια πρόταση προς τους κατόχους του πράσινου ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2021. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη 112%, καθώς προσφέρθηκαν 56.013 ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 50 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκδόθηκαν 10 εκατ. νέες μετοχές, με αποτέλεσμα η διασπορά στη μετοχή της εταιρείας να διαμορφωθεί περίπου στο 17%.

Η νέα στρατηγική, οι κλάδοι αιχμής και οι πωλήσεις ακινήτων

«Η εταιρεία αλλάζει και γίνεται πιο δυναμική», σχολίασε χθες από το βήμα της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος της Prodea Investment AEEAΠ κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου. Η Prodea, με τη νέα της μορφή και το νέο μοντέλο δράσης, επικεντρώνεται στους τομείς της φιλοξενίας, των αποθηκευτικών ακινήτων και επιλεκτικά σε εξειδικευμένους κλάδους, όπως τα data centers και οι κατοικίες Build-to-Rent. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της εισηγμένης χτες κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, οι πωλήσεις ακινήτων που δεν εντάσσονται στη κεντρική στρατηγική της θα έχουν συνέχεια. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η ΑΕΕΑΠ έχει υπογράψει δεσμευτική συμφωνία για την πώληση μεγάλου γραφειακού συγκροτήματος στη Βουλγαρία, αξίας περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, το 2025 υλοποιήθηκαν δύο συναλλαγές συνολικής αξίας 1,2 δισ., ενώ οι συνολικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων έφθασαν τα 1,4 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αφορούσαν κυρίως μη στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικά καταστήματα και συμμετοχές σε λιγότερο κρίσιμους τομείς.

Σε σχέση με τον τομέα των αποθηκευτικών ακινήτων η Prodea σχεδιάζει νέες επενδύσεις 98 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 292,9 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχειακές και οικιστικές αναπτύξεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία και δεν αποκλείεται, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ, Αριστοτέλης Καρυτινός, να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Στα logistics, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 131.000 τ.μ. σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μαρκόπουλο, πλήρως μισθωμένες σε μισθωτές υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Παράλληλα προωθούνται τρεις νέες αναπτύξεις. Πρόκειται για το Aspropyrgos Logistics Park επιφάνειας περίπου 100.000 τ.μ., το Markopoulo Logistics Park περίπου 32.000 τ.μ. κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και το έργο ανακατασκευής ακινήτου στον Άσσο Κορινθίας επιφάνειας περίπου 8.000 τ.μ., το οποίο είναι πλήρως προμισθωμένο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, όλα τα έργα αναπτύσσονται με συμβάσεις κατασκευής τύπου «με το κλειδί στο χέρι» που παρέχουν, σύμφωνα με τη διοίκηση ορατότητα ως προς το κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στα logistics πλέον η αξία τους ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ και με τα νέα έργα το αντίστοιχο νούμερο θα ανέβει κοντά στα 260 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας φιλοξενίας

Στον τομέα της φιλοξενίας, η MHV (η θυγατρική με τις τουριστικές αναπτύξεις) διαθέτει χαρτοφυλάκιο εννέα ξενοδοχείων και θέρετρων καθώς και τρία οικιστικά έργα υψηλών προδιαγραφών. Συνολικά διαχειρίζεται 12 έργα με 1.269 δωμάτια και 29 σημεία εστίασης και αναψυχής.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των ξενοδοχειακών μονάδων ανέρχεται σε 213,3 εκατ. ευρώ. Για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ο στόχος είναι κύκλος εργασιών 260 εκατ. ευρώ και EBITDA περί τα 79 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις νέες επενδύσεις στη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, η δραστηριοποίηση της Prodea γίνεται μέσα και από το όχημα του ομίλου, τη «Mediterranean Hospitality Venture- MHV» με εξειδίκευση στον κλάδο πολυτελών ξενοδοχείων και την ανάπτυξη οικιστικών έργων υψηλών προδιαγραφών. Στις τρείς αγορές, όπου δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία το χαρτοφυλάκιο της φιλοξενίας αριθμεί συνολικά 12 έργα, 9 ξενοδοχεία και θέρετρα και 3 οικιστικά έργα που εντάσσονται στο κομμάτι της φιλοξενίας.

Ειδικά στα ξενοδοχεία οι προβλεπόμενες επενδύσεις με επεκτάσεις, αναβαθμίσεις και νέα έργα είναι για κεφάλαια άνω των 213,3 εκατ. ευρώ στις τρείς αγορές Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, Στη χώρα μας τα έργα αφορούν την αναμόρφωση με την προσθήκη 29 νέων δωματίων και κέντρου θαλασσοθεραπείας με επένδυση άνω των 23 εκατ. ευρώ του ξενοδοχείου Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι, το οποίο πρόκειται να ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα του brand των MGallery της Accor, ενώ εφέτος είναι η τελευταία χρονιά που λειτουργεί ως Nikki Beach. Επίσης, περιλαμβάνεται το μεγάλο project για το νέο Porto Paros στην Πάρο αλλά και το project της Mήλου για την επέκταση του White Coast που έχει ωστόσο «παγώσει» στο πλαίσιο του γενικότερου «παγώματος» των εργασιών στο νησί.

Τα οικιστικά έργα

Στα οικιστικά, περιλαμβάνονται τρία έργα συνολικής επιφάνειας περί τα 18.000 τ.μ., με επενδύσεις 79,6 εκατ. ευρώ, ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μήνες και στόχο τιμές πώλησης άνω των 16.000 ευρώ ανά τ.μ. Τα κύρια έργα εδώ αφορούν projects στην Κύπρο (οικιστικός Πύργος στη Λεμεσό και ολοκλήρωση οικιστικού πύργου στην Λευκωσία), ενώ για τη χώρα μας προβλέπονται 4 βίλλες στην Πάρο στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης του Porto Paros.

Το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, η Prodea διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ η μικτή αξία ενεργητικού (GAV) ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ και η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) σε 1,4 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 120 ακίνητα με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 600.000 τ.μ.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν η βασική αγορά της Prodea, συγκεντρώνοντας 103 ακίνητα συνολικής αξίας 1,58 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 83 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα 20 στην Κύπρο. Στην Ιταλία η εταιρεία διαθέτει 13 ακίνητα αξίας 258 εκατ. ευρώ, ενώ σε Βουλγαρία και Ρουμανία το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα ακίνητα συνολικής αξίας 107 εκατ. ευρώ.

Η πληρότητα του χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται στο 92%, τα ετησιοποιημένα ακαθάριστα μισθώματα σε 64,4 εκατ. ευρώ και η μικτή απόδοση μισθώσεων σε 6,4%. Ο δείκτης μικτού δανεισμού προς την αξία του χαρτοφυλακίου (Gross Loan to Value – Gross LTV) ανέρχεται σε 50,9%, ενώ αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων ο αντίστοιχος δείκτης καθαρού δανεισμού (Net Loan to Value – Net LTV) διαμορφώνεται σε 43,2%.

Ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τα γραφεία αντιπροσωπεύουν το 34% του συνολικού AUM, η φιλοξενία το 33%, το λιανικό εμπόριο το 10%, τα logistics το 9%, τα τραπεζικά καταστήματα το 2% και οι λοιπές κατηγορίες το 10%.