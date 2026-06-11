quest:-Θετικές-προοπτικές-για-το-2026

Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2026, καθώς και κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα του 2025, αναμένει η διοίκηση της Quest, όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση του ομίλου. Σύμφωνα με την διοίκηση, οι εμπορικές δραστηριότητες θα παρουσιάσουν αύξηση πωλήσεων με κερδοφορία αντίστοιχη του 2025, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής προβλέπεται ανάπτυξη με διψήφιο ρυθμό τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ζήτηση και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για τον κλάδο των ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, αναμένονται επιταχυνόμενοι ρυθμοί αύξησης πωλήσεων και κερδών προ φόρων, ενώ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται συρρίκνωση λόγω της πώλησης χαρτοφυλακίου ισχύος 36,5 MW στα τέλη του 2025. Οι εκτιμήσεις για το 2026 βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν παρατεταμένες αρνητικές εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και της κατανάλωσης που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο όμιλος Quest, με διεθνή παρουσία σε 30 χώρες και 3.454 εργαζομένους, κατέγραψε για το Α’ τρίμηνο του 2026 ενοποιημένες πωλήσεις €365,5 εκατ., EBITDA €22,1 εκατ., κέρδη προ φόρων €15,2 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους €11,4 εκατ. Το 2025, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 1,47 δισ. ευρώ, με EBITDA 107 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 71 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 371 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις επιδόσεις των εταιρειών του ομίλου, ο CEO Απόστολος Γεωργαντζής ανέφερε ότι οι ταχυμεταφορές (ACS) και η Unisystems ήταν οι πιο κερδοφόρες για το 2025, ενώ μια μικρότερη δραστηριότητα στη Ρουμανία ήταν η μόνη που έκλεισε με ζημία. Ο κ. Γεωργαντζής εξήγησε ότι οι προκλήσεις στην ρουμανική αγορά, λόγω πολιτικής αστάθειας και νομισματικών πιέσεων, δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρά τις δυσκολίες, ο επικεφαλής της Quest τόνισε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τη Ρουμανία. Η δραστηριότητα στη Ρουμανία είναι περιορισμένη και δεν επηρεάζει συνολικά τον όμιλο, με τα σχέδια επέκτασης στην αγορά αυτή να έχουν ανασταλεί έως ότου υπάρξει καλύτερη εικόνα για την κατάσταση στην αγορά. Σχετικά με την πιθανότητα εισόδου κάποιων εταιρειών του ομίλου στο Χρηματιστήριο, η διοίκηση ανέφερε ότι η ACS βρίσκεται σε φάση αποεπένδυσης, ενώ για την Uni Systems δεν υπάρχει προς το παρόν συζήτηση, αν και δεν αποκλείεται στο μέλλον. Τέλος, ο πρόεδρος της Quest, Θεόδωρος Φέσσας, υπογράμμισε ότι ο όμιλος μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πορείας της Fοurlis.

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