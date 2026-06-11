Ryanair: Ερευνάται για επιπλέον χρεώσεις σε γονείς που κάθονται δίπλα στα παιδιά τους – Τι απαντάει η αεροπορική εταιρεία

Στο μικροσκόπιο της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) βρίσκεται η Ryanair, σχετικά με υποχρεωτική χρέωση που επιβάλλει στους γονείς για να κάθονται σε αεροπορικές θέσεις μαζί με τα παιδιά τους.

Η πολιτική της αεροπορικής εταιρείας για την «υποχρεωτική οικογενειακή θέση» απαιτεί τουλάχιστον ένας γονέας να κάθεται μαζί με τα παιδιά του ηλικίας δύο έως 11 ετών. Για τους υπόλοιπους επιβάτες, η κράτηση θέσης είναι προαιρετική.

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Η εποπτική αρχής της Βρετανίας διερευνά εάν η προσέγγιση της Ryanair σημαίνει ότι οι γονείς χρεώνονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία, όπως ορίζονται στους κανόνες της αεροπορίας.

Ουσιαστικά, θα εξετάσει κατά πόσο αυτή η πρακτική συνιστά άδικο συμβατικό όρο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, οι επιχειρήσεις πρέπει να εμφανίζουν τη συνολική τιμή που περιλαμβάνει όλες τις αναπόφευκτες χρεώσεις, αντί να προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις ξεχωριστά ή αργότερα στη διαδικασία. Αυτό προβλέπεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να κατανοήσουν το πραγματικό κόστος των προϊόντων.

Ο ιστότοπος της Ryanair αναφέρει ότι η κράτηση υποχρεωτικής οικογενειακής θέσης κοστίζει μεταξύ 4,50 και 13,50 ευρώ.

Κατά την CMA, η Ryanair είναι η μόνη μεγάλη αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί πτήσεις από τη Βρετανία και επιβάλλει αυτή την χρέωση, παρά το γεγονός ότι στον ιστότοπό της κάνει λόγο για «δωρεάν κρατημένες θέσεις για παιδιά κάτω των 12 ετών».

Ωστόσο, η CMA αναφέρει επίσης ότι η Ryanair δεν εφαρμόζει αυτό το τέλος σε κάθε πτήση. Ούτε στις πτήσεις προς και από την Ιταλία, μετά από ενέργειες της Ιταλικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν τη δυνατότητα να καθίσουν τα παιδιά με έναν γονέα ή κηδεμόνα χωρίς να χρειάζεται να γίνει κράτηση θέσης για ενήλικες με πληρωμή ή τους τοποθετούν μαζί αυτόματα και δωρεάν.

Σχολιάζοντας την έρευνα της βρετανικής αρχής η Ryanair έκανε λόγο για «ψεύτικη» και «μια αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ να προσποιηθεί ότι νοιάζεται για τους καταναλωτές».

Κατά την αεροπορική εταιρεία, η πολιτική της «συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και εξοικονομεί χρήματα στις οικογένειες».

«Η Ryanair δεν επιβάλλει καμία χρέωση για παιδιά που κάθονται δίπλα στον γονέα τους ή τον ενήλικα που τα συνοδεύει», σημειώνεται σε σχετική της ανακοίνωση. «Όπως όλοι οι ενήλικες που επιλέγουν μια κρατημένη θέση, οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά πληρώνουν ένα τέλος κρατημένης θέσης, αλλά μπορούν να επιλέξουν κρατημένες θέσεις δίπλα τους για έως και 4 παιδιά στην ίδια κράτηση δωρεάν.»