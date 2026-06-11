Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

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Θετική στάση απέναντι στις προοπτικές της Allwyn διατηρεί η Solidus Securities, η οποία στο νεότερο report της επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή, θέτοντας εύρος τιμής-στόχου μεταξύ 14,5 και 17 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στα 13,05 ευρώ, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το περιθώριο ανόδου κυμαίνεται από περίπου 10% έως και 23%, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση μετασχηματισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη, τη λειτουργική εκτέλεση και την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

Στην ανάλυσή της, η Solidus επισημαίνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από σημαντική βελτίωση σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της εταιρείας.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,204 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 24%, φθάνοντας τα 443 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κερδοφορίας 36,8%.

Παράλληλα, η οργανική ανάπτυξη, εξαιρουμένης της συνεισφοράς της PrizePicks και των φορολογικών επιδράσεων στην Αυστρία, διαμορφώθηκε στο 5%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 213 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ανάπτυξη σε όλες τις βασικές αγορές

Η εικόνα ανά γεωγραφική περιοχή παραμένει θετική, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή.

Η δραστηριότητα στην Continental Europe απέφερε έσοδα 754 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%, ενώ η αγορά της Βόρειας Αμερικής συνεισέφερε 239 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης της PrizePicks.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα έσοδα ανήλθαν στα 224 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3%, ενώ η Betano συνέβαλε σημαντικά στην κερδοφορία του ομίλου, με καθαρά κέρδη 60 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43%.

Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης

Η Solidus Securities εντοπίζει πέντε βασικούς άξονες που αναμένεται να στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη της Allwyn.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η περαιτέρω επέκταση της PrizePicks στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ενισχύεται από τη νέα συνεργασία με το NBA, η ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού του UK National Lottery και η διεθνής ανάπτυξη του προϊόντος Powerball εκτός αμερικανικής αγοράς.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επωφελείται από τη δυναμική ανάπτυξη του ψηφιακού παιχνιδιού, με το iGaming να καταγράφει αύξηση 29% και το Sports Betting 13% στην Continental Europe.

Σημαντικός παράγοντας θεωρείται επίσης η σταδιακή ενσωμάτωση της Betano στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, καθώς και η πολιτική επιστροφής αξίας προς τους μετόχους μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ και διανομής μερίσματος ενός ευρώ ανά μετοχή.

Ισχυρή ρευστότητα και ελεγχόμενη μόχλευση

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Allwyn διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, με διαθέσιμα μετρητά ύψους 2,435 δισ. ευρώ και αχρησιμοποίητες πιστωτικές γραμμές 1,375 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα, στοιχείο που παρέχει ευελιξία για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου.

Οι κίνδυνοι που παρακολουθεί η αγορά

Η Solidus αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου, κυρίως σε σχέση με τη μόχλευση και τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην Αυστρία, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί και κανονιστικοί κίνδυνοι αξιολογούνται ως σχετικά περιορισμένοι, ενώ η ισχυρή ρευστότητα της εταιρείας λειτουργεί ως σημαντικό «μαξιλάρι» απέναντι σε πιθανές προκλήσεις.

Συνολικά, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Allwyn βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, εξελισσόμενη από έναν ισχυρό περιφερειακό παίκτη σε έναν διεθνή ηγέτη της αγοράς gaming και λοταριών.

Η ισχυρή λειτουργική επίδοση, η γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, η επέκταση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και η στρατηγική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους συνθέτουν, σύμφωνα με την ανάλυση, ένα θετικό επενδυτικό αφήγημα με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές.