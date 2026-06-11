spacex,-openai-και-anthropic:-Οι-τρεις-νέες-ipo-αλλάζουν-τα-δεδομένα-στη-wall-street

Η αμερικανική κεφαλαιαγορά φαίνεται να βρίσκεται στο τέλος μίας μακράς περιόδου με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης των SpaceX , Anthropic και OpenAI , σε συνδυασμό με τη μείωση των επαναγορών μετοχών από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες · παράγοντες που ενδέχεται να αλλάξουν το τοπίο στη Wall Street.

Οι επενδυτές προειδοποιούν πως η αγορά θα κληθεί να απορροφήσει πρωτοφανείς ποσότητες νέων μετοχών, μετά από μια περίοδο πάνω από δύο δεκαετιών κατά την οποία η καθαρή προσφορά μετοχών μειωνόταν διαρκώς.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η προοπτική εισαγωγής στο χρηματιστήριο των SpaceX, Anthropic και OpenAI αναμένεται να οδηγήσει σε μαζική αύξηση της διαθέσιμης μετοχικής προσφοράς, την ώρα που οι ήδη εισηγμένοι τεχνολογικοί κολοσσοί της Wall Street στρέφονται σε μεγάλες εκδόσεις μετοχών για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την ανατροπή μιας πολυετούς τάσης επαναγοράς ιδίων μετοχών, η οποία τα προηγούμενα χρόνια λειτούργησε ως ένας από τους βασικούς μοχλούς ανόδου της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, συμβάλλοντας ώστε οι αποτιμήσεις των μετοχών να υπερτριπλασιαστούν από το 2016.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Goldman Sachs, η καθαρή προσφορά μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες — δηλαδή η διαφορά μεταξύ των νέων μετοχών που εισάγονται στην αγορά και εκείνων που αποσύρονται μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ή διαγραφών εταιρειών από το χρηματιστήριο — αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο μηδέν το 2026. Η μεταβολή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρέμενε σε αρνητικό έδαφος από το 2003.

Παράλληλα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το 2027 θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της προσφοράς μετοχών, καθώς τότε θα αρχίσουν να εκπνέουν οι περίοδοι δέσμευσης (lock-up periods) που ισχύουν για τους μετόχους των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) που θα πραγματοποιηθούν μέσα στη φετινή χρονιά.

Οι νέες εισαγωγές και οι αυξήσεις κεφαλαίου αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού

Η μεταβολή αυτή έρχεται να ανατρέψει μια πολυετή τάση επαναγορών ιδίων μετοχών, η οποία λειτούργησε ως ένας από τους βασικούς παράγοντες στήριξης της ανόδου των αμερικανικών χρηματιστηρίων, με τις αποτιμήσεις να έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2016.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η καθαρή προσφορά μετοχών στις ΗΠΑ — δηλαδή οι νέες μετοχές που εισάγονται στην αγορά αφαιρουμένων εκείνων που αποσύρονται μέσω επαναγορών ή διαγραφών εταιρειών από το χρηματιστήριο — αναμένεται να κινηθεί σχεδόν στο μηδέν το 2026. Πρόκειται για μια θεαματική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης παρέμενε σε αρνητικό έδαφος από το 2003.

Η τράπεζα εκτιμά μάλιστα ότι το 2027 η προσφορά νέων μετοχών θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αρχίσουν να λήγουν οι περίοδοι δέσμευσης (lock-up periods) για τους μετόχους των φετινών δημόσιων εγγραφών.

Τελειώνει ένας από τους βασικούς μοχλούς ανόδου της Wall Street;

Η σταδιακή υποχώρηση της πρακτικής των επαναγορών αφαιρεί από την αγορά έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης των αποτιμήσεων, γεγονός που οδηγεί αρκετούς αναλυτές και επενδυτές να εκφράζουν επιφυλάξεις για τη συνέχεια του τεχνολογικού ράλι που κυριάρχησε στη Wall Street την τελευταία δεκαετία.

«Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή», δήλωσε ο Ajay Rajadhyaksha, επικεφαλής ερευνών της Barclays σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφερόμενος στις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που περιορίζουν τη δυνατότητα επαναγορών και μετατρέπουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις σε καθαρούς εκδότες νέων μετοχών.

Όπως επεσήμανε, η νέα αυτή συνθήκη θα αναδείξει σε ποιο βαθμό η άνοδος των αγορών τα τελευταία χρόνια συνδεόταν με τη συνεχή συρρίκνωση του αριθμού των διαθέσιμων μετοχών.

Ρεκόρ δημόσιων εγγραφών και άντλησης κεφαλαίων

Από τις αρχές του έτους, 60 εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγή στα αμερικανικά χρηματιστήρια, συγκεντρώνοντας σχεδόν 40 δισ. δολάρια. Πρόκειται για την υψηλότερη αξία συναλλαγών από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, χωρίς να υπολογίζονται οι εταιρείες ειδικού σκοπού (SPACs).

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του έτους το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω IPO θα φτάσει σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 225 δισ. δολάρια, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο κύμα μεγάλων εισαγωγών.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αναμενόμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX. Η εταιρεία του Elon Musk, με δραστηριότητες τόσο στον διαστημικό τομέα όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκει να αντλήσει έως και 86 δισ. δολάρια μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται σε νέες εκδόσεις μετοχών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και οι κινήσεις ήδη εισηγμένων εταιρειών που επιλέγουν να αντλήσουν νέα κεφάλαια από την αγορά.

Η Alphabet συγκέντρωσε την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν 85 δισ. δολάρια μέσω μιας μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον αναλυτή George Pearkes της Bespoke Investment Group, η κίνηση αυτή αναμένεται να καταστήσει τη μητρική εταιρεία της Google καθαρό εκδότη μετοχών για πρώτη φορά έπειτα από έντεκα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι και η Meta εξετάζει αντίστοιχη μεγάλης κλίμακας συναλλαγή.

Παρά το μέγεθος των νέων εκδόσεων, αυτές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχετικά περιορισμένο ποσοστό της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της αμερικανικής αγοράς. Επιπλέον, η ισχυρή ζήτηση για εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει προς το παρόν στον περιορισμό των ανησυχιών.

Ο Jim Reid, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Deutsche Bank, εκτιμά ότι οι φόβοι για μια ευρείας κλίμακας διόρθωση εξαιτίας της αύξησης των εκδόσεων μετοχών ίσως είναι υπερβολικοί.

Θα μεταφερθούν κεφάλαια από τις «Magnificent Seven» στις νέες IPO;

Παρά τις πιο καθησυχαστικές εκτιμήσεις, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επενδυτές ενδέχεται να χρειαστεί να ρευστοποιήσουν υφιστάμενες συμμετοχές για να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή τους στις νέες δημόσιες εγγραφές.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές, όπως φάνηκε και την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 4,2%, ενώ οι πιέσεις συνεχίστηκαν και την Τρίτη με νέα πτώση 1%.

Από τη στιγμή που η SpaceX υπέβαλε τον προηγούμενο μήνα τα έγγραφα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια έχουν χαθεί από τη χρηματιστηριακή αξία των λεγόμενων «Magnificent Seven», δηλαδή των επτά μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ.

Αναλυτές σημειώνουν ότι αρκετοί επενδυτές ρευστοποιούν ήδη θέσεις σε εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίσουν κεφάλαια για τη συμμετοχή τους στις νέες IPO.

«Κλασικό σημάδι φούσκας»

Τραπεζικά στελέχη και διαχειριστές κεφαλαίων επισημαίνουν ότι περίοδοι έντονης άντλησης κεφαλαίων συχνά συμπίπτουν με τα ανώτατα σημεία των χρηματιστηριακών κύκλων, καθώς ιδρυτές και βασικοί μέτοχοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια τεράστια απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά», ανέφερε επικεφαλής τμήματος κεφαλαιαγορών μεγάλης διεθνούς τράπεζας. «Δεν έχουμε ξαναδεί IPO αυτού του μεγέθους. Μιλάμε για τεράστια ποσά».

Ακόμη πιο επιφυλακτικός εμφανίζεται ο Richard Bernstein, επικεφαλής επενδύσεων της Richard Bernstein Advisors.

«Ο αριθμός των νέων εκδόσεων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αποτελεί ένα από τα κλασικά σημάδια μιας χρηματιστηριακής φούσκας», υποστήριξε, συμπληρώνοντας: «Οι τρεις μεγάλες IPO των SpaceX, OpenAI και Anthropic θα ξεπεράσουν κατά πολύ το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της φούσκας του διαδικτύου το 1999-2000, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός».