Wall Street: «Ράλι» μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι πλησιάζει συμφωνία με Ιράν – Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Στη Wall Street, οι μετοχές σημείωσαν σημαντική άνοδο την Πέμπτη (11/6), ενισχυμένες από την ανάκαμψη των μετοχών τεχνολογίας και ημιαγωγών, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ακύρωσε τα πλήγματα που είχαν προγραμματιστεί εναντίον του Ιράν, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται σύντομα να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,80% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7,397.70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 2,54% στις 23,809.66 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο 1.024 μονάδων, ή 1,86% κλείνοντας τελικά στις 50,848.38 μονάδες.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι «έχουμε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». Κατ’ επέκταση, σημείωσε ότι: «Θα έχουμε μια υπογραφή σύντομα και τα έγγραφα είναι στην τελική τους σχεδόν μορφή. Θα ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα».

Να σημειωθεί ότι οι μετοχές είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά νωρίτερα την Πέμπτη, μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι «ακύρωσε τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν το ίδιο βράδυ».

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η συναλλαγή – ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχωρούν 4,27% με την τιμή του βαρελιού να διαμορφώνεται στα 86,21 δολάρια μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια Brent υποχωρούν επίσης κατά 4,60% στα 88,83 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές βρίσκονταν σε ένταση πριν από τις δηλώσεις αυτές του Αμερικανού προέδρου. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν ήδη αυξηθεί μετά από προηγούμενη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν πολύ σκληρά στο Ιράν, προμηνύοντας στην ίδια κατεύθυνση ότι θα καταλάμβαναν το νησί Χαργκ όπως επίσης και τις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας.

«Οι αγορές δε φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments.

«Οι δείκτες πληθωρισμού που έχουμε λάβει δεν δείχνουν ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου περνά σε άλλους τομείς, επομένως τα θεμέλια της οικονομίας παραμένουν σχετικά ισχυρά. Είναι μια κατάσταση σχετικής σταθερότητας για τις αγορές».

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 1,1% το Μάιο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από την εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones και προέβλεπαν αύξηση 0,7%. Ο δομικός πληθωρισμός -ο οποίος εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια- διαμορφώθηκε στο 0,4%, χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,5%.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων τώρα, η ανάκαμψη των μετοχών των Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) και Intel έδωσε ώθηση στην αγορά. Το ETF ημιαγωγών iShares σημείωσε άνοδο 6%. Το συγκεκριμένο ETF είχε δεχθεί πιέσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά από πτώση 10% την Παρασκευή, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετούς επενδυτές να αναρωτιούνται αν έχει ολοκληρωθεί η απότομη άνοδος του κλάδου.

Η Intel αναβαθμίστηκε από την Bank of America από «underperform» σε «buy», με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί κατά 7%.

Επισημαίνεται ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται ενόψει του «ντεμπούτου» της SpaceX του Ίλον Μασκ την Παρασκευή (12/6), το οποίο ενδέχεται να αναδείξει την αναμενόμενη ανάπτυξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αν και ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η πρόσφατη αδυναμία των μετοχών ημιαγωγών οφείλεται σε ρευστοποιήσεις για την εξασφάλιση κεφαλαίων ενόψει της IPO, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία με αποτίμηση περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, τα νέα δεν ήταν σήμερα για όλες τις τεχνολογικές μετοχές θετικά. Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν κατά 11%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για άντληση επιπλέον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 2,36% στα 4,231.34 δολάρια η ουγγιά.