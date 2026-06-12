Έλον-Μασκ:-Η-ανθρωπότητα-υποδέχεται-τον-πρώτο-τρισεκατομμυριούχο-της

Αν ο Μασκ ξόδευε 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα 2.740 χρόνια για να σπαταλήσει 1 τρισ. δολάρια.

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Όταν η SpaceX κάνει το ντεμπούτο της στη Wall Street σήμερα, ο Έλον Μασκ αναμένεται να μπει στα βιβλία της ιστορίας ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κατέχοντας ήδη το στέμμα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο 55χρονος αριθμεί περιουσία περίπου 696 δισ. δολαρίων πριν η SpaceX ανακοινώσει την ιστορική IPO της την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του -.

Ωστόσο, το 42% των μετοχών του στην εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης θα τον οδηγήσει σε αχαρτογράφητα νερά πλούτου. Η SpaceX θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται με αποτίμηση 1,77 τρισ. δολαρίων όταν κάνει το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο Nasdaq, πουλώντας 555,6 εκατ. μετοχές προς 135 δολάρια η καθεμία. Οι εκτιμήσεις για την αξία του μεριδίου του Μασκ κυμαίνονται από 743 δισ. δολάρια έως 866,5 δισ. δολάρια.

Αν όλα πάνε καλά, ο Μασκ, ο οποίος ηγείται επίσης της Tesla, θα εδραιώσει επίσημα την ιδιότητά του ως τρισεκατομμυριούχος πριν κλείσουν οι αγορές την Παρασκευή. Το 1 τρισ. δολάρια είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Αν ο Μασκ ξόδευε 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα 2.740 χρόνια για να σπαταλήσει 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Oxfam.

Μάλιστα, θα είναι πάνω από τρεις φορές πλουσιότερος από τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, ο οποίος είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το -, με περιουσία 304 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, θα έχει στην κατοχή του μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας των ΗΠΑ από τους μεγιστάνες του 19ου αιώνα που εγκαινίασαν τη βιομηχανική εποχή. Ως τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ θα είχε αξία περίπου 3% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Ο πρώτος Αμερικανός πολυεκατομμυριούχος Τζον Τζέικομπ Άστορ, είχε περιουσία μεταξύ 20 και 30 εκατ. δολαρίων, ή περίπου 1% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, όταν πέθανε το 1848. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο μεγιστάνας του χάλυβα Άντριου Καρνέγκι συγκέντρωσε μια περιουσία περίπου 380 εκατ. δολαρίων, ποσό που ισοδυναμούσε με περίπου 0,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά τον θάνατό του το 1919. Ο γίγαντας του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ είχε περιουσία 1,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ όταν πέθανε το 1937 με πλούτο 1,4 δισ. δολαρίων.