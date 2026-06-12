Έτος μετάβασης και μετασχηματισμού το 2026 για τον όμιλο Fourlis – Κλείνει 10 ζημιογόνα καταστήματα

Ο όμιλος προχωρά στο μεγαλύτερο προγραμμα τεχνολογικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της ιστορίας του.

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Στο κλείσιμο 10 ζημιογόνων καταστημάτων σε όλες τις χώρες όπου διαθέτει παρουσία και σε όλα τα brands όπου δραστηριοποιείται, προχωρά μέσα στο 2026, ο όμιλος Fourlis, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ευρύτερου πλάνου μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης του οργανωτικού μοντέλου του ομίλου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, από το βήμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο όμιλος προχωρά στο μεγαλύτερο προγραμμα τεχνολογικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της ιστορίας του, προκειμένου με στρατηγικές κινήσεις να διατηρήσει την ηγετική του πορεία στην αγορά.

«Αν μείνεις ακίνητος, θα υποθηκεύσεις το μέλλον σου», τόνισε απο την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, ενώ αναφερόμενος στο κλείσιμο των δέκα ζημιογόνων καταστημάτων σχολίασε χαρακτηριστικά πως «στη λιανική πρεπει να επέμβεις άμεσα, εάν δεις την πίεση και να μην περιμένεις να στο επισημάνει κάποιος άλλος».

Ο κ. Βασιλάκος χαρακτήρισε έτος μετάβασης, επενδύσεων και μετασχηματισμού το 2026, τονίζοντας πως όλες αυτές οι τεράστιες αλλαγές σε επίπεδο μετασχηματισμού θα έχουν για εφέτος έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήδη από το 2027 θα μεταφραστούν σε οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ταξίδι μετασχηματισμού του ομίλου έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο τη θωράκιση της ανάπτυξης του ομίλου και με αιχμή την κεντροποίηση των λειτουργιών και τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας λιανικής.

Εστιάζοντας στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που δρομολογεί ο όμιλος, ο κ. Βασιλάκος έκανε λόγο για ένα προαιρετικό πρόγραμμα με καλούς όρους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει διάθεση να γίνει ούτε μια απόλυση. Όπως τόνισε, οι επιλέξιμοι ειναι 250 με 300, αλλά ο ίδιος δεν θεωρεί ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι θα κάνουν χρήση του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής, επιβεβαιώθηκε το guidance του ομίλου για το 2026, με πρόβλεψη για ετήσιες πωλήσεις ύψους 645 εκατ. ευρώ, μεικτό περιθώριο κέρδους 46,5% και EBITDA εντός του εύρους των 15-17 εκατ. ευρώ.