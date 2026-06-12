ΑΔΜΗΕ: Ενδείξεις για προσφορές κοντά στο 1 δισ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το premarketing για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στέλνει ενδείξεις για προσφορές που πλησιάζουν το 1 δισ. ευρώ, καθώς το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 16 Ιουνίου, μετά την έγκριση από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της εισηγμένης.

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Η ζήτηση στην αγορά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με τις ενδείξεις να υποδεικνύουν μεγάλη υπερκάλυψη των 250 εκατ. ευρώ που η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει, κυρίως από ξένους επενδυτές, όπως long-term Infrastructure παίκτες και hedge funds.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου, καταργώντας τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλκυση νέων επενδυτών, όπως τα μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια που συναντήθηκαν στα roadshows του Λονδίνου.

Για τους υφιστάμενους μετόχους, θα υπάρξει κατά προτεραιότητα κατανομή, όπως συνέβη και στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την ΑΜΚ.

Αφού καλυφθούν τα 250 εκατ. ευρώ από την αγορά, εξασφαλίζεται και το συνολικό ποσό της αύξησης, που ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, καθώς το υπόλοιπο είναι «κλειδωμένο» από το Δημόσιο, το οποίο κατέχει το 51% της ΑΔΜΗΕ, και τον Κινέζο μέτοχο της State Grid που ελέγχει το 24%.

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο θα συμμετάσχει με 530 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, εκ των οποίων περίπου 370 εκατ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 147 εκατ. από το ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Η διαφορά των 470 εκατ. ευρώ μέχρι το 1 δισ. ευρώ θα καλυφθεί κατά 240 εκατ. ευρώ από τους Κινέζους (24%) και κατά 250 εκατ. από την αγορά.

Πλαίσιο τιμής διάθεσης

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εκδώσει 250 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 1 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς – ελληνικό και διεθνές βιβλίο που θα ανοίξουν ταυτόχρονα την Τρίτη – με ενιαία τιμή διάθεσης που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 2,12 ευρώ ανά μετοχή.

Η μετοχή έκλεισε χθες στα 4,22 ευρώ και από τις 30 Απριλίου, οπότε το Δημόσιο άνοιξε τον δρόμο για την ΑΜΚ με τροπολογία στη Βουλή, έχει σημειώσει αύξηση περίπου 28%.

Αν και απομένουν δύο χρηματιστηριακές συνεδριάσεις μέχρι την έναρξη του book building, εκτιμάται ότι η τιμή διάθεσης θα κυμανθεί μεταξύ 3,8 – 3,9 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά επίπεδα και ένα μικρό discount σε σχέση με την τρέχουσα αξία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης Γιάννης Καράμπελας εκτίμησε χθες ότι η εκκαθάριση, δηλαδή η κατανομή των νέων μετοχών στους νέους μετόχους, θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιουνίου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τώρα στα ονόματα των ξένων χαρτοφυλακίων που θα συμμετάσχουν την Τρίτη, όπου εκτός από long infrastructure funds, αναμένονται και hedge funds που επιδιώκει να προσελκύσει η εταιρεία.

Σημαντικός στόχος είναι η νέα μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή να περιλαμβάνει και hedge funds, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κινητικότητα της μετοχής, καθώς προχωρά η υλοποίηση του νέου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, ύψους 6 δισ. ευρώ.

Η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα έχει ήδη αρχίσει, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη ανακοίνωση περί ανακήρυξης των Fulgor και Prysmian ως προτιμητέων επενδυτών για την κατασκευή καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV και τεχνολογίας εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC) για τις διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Οι διασυνδέσεις αυτής της εθνικής σημασίας, μαζί με το δεύτερο καλώδιο προς την Ιταλία, θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ και θα χρηματοδοτηθούν από το 1 δισ. της αύξησης, σε συνδυασμό με κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία που τους αναλογούν.