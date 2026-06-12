Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 2,82 εκατ. επιβάτες στο 5μηνο – Άνοδος 4%

«Άλμα» 4% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το α’ πεντάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Fraport Greece, μέσω του αεροδρομίου διακινήθηκαν συνολικά 2.822.717 επιβάτες, έναντι 2.715.433 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε 1.000.096 επιβάτες, ενώ η διεθνής ενισχύθηκε κατά 3,8%, φθάνοντας τους 1.822.621 επιβάτες.

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21.663 πτήσεις

Οι θετικές επιδόσεις αποτυπώνονται και στην αεροπορική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο πρώτο πεντάμηνο φέτος πραγματοποιήθηκαν 21.663 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4,5% σε σχέση με τις 20.740 πτήσεις του α’ πενταμήνου του 2025. Οι εγχώριες πτήσεις αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι διεθνείς κατά 5,5%, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των διεθνών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης.

Οριακή κάμψη τον Μάιο, αλλά με άνοδο στις διεθνείς αφίξεις

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Μαΐου προκύπτει ότι η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 729.490 επιβάτες, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στη μικρή υποχώρηση της εγχώριας κίνησης, η οποία ανήλθε σε 203.417 επιβάτες από 204.598 τον Μάιο του 2025.

Αντίθετα, η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε την ανοδική της πορεία, φθάνοντας τους 526.073 επιβάτες, αυξημένη κατά 3,6% σε σύγκριση με τους 507.776 επιβάτες που είχαν καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Οι κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3%, καθώς τον τελευταίο μήνα της άνοιξης πραγματοποιήθηκαν 5.608 πτήσεις, έναντι 5.444 τον ίδιο μήνα του 2025. Οι εγχώριες πτήσεις ανήλθαν σε 1.925 και οι διεθνείς σε 3.683, παρουσιάζοντας αυξήσεις 2,5% και 3,3% αντίστοιχα.

Η ισχυρότερη ξένη αγορά

Εξετάζοντας τα στοιχεία ανά χώρα, επιβεβαιώνεται η διαχρονική σημασία της γερμανικής αγοράς για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τον Μάιο του 2026 διακινήθηκαν από και προς τη Γερμανία 161.023 επιβάτες, καθιστώντας την μακράν τη μεγαλύτερη ξένη αγορά του αεροδρομίου. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 60.255 επιβάτες, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία διατήρησαν η Ιταλία με 40.419 επιβάτες, η Κύπρος με 35.709 και η Πολωνία με 31.579 επιβάτες.

Σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης η Ολλανδία (21.475 επιβάτες), η Αυστρία (18.199), η Τουρκία (17.275), η Ρουμανία (15.649), το Ισραήλ (14.505), η Ελβετία (14.492) και η Ουγγαρία (14.046), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του διεθνούς δικτύου συνδέσεων του αεροδρομίου.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή των σκανδιναβικών αγορών, με τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία να συγκεντρώνουν αθροιστικά περισσότερους από 18.000 επιβάτες τον Μάιο, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Σερβία, η Κροατία και η Σλοβακία.

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