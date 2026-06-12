Αύξηση 18,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2026

Ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 18,4% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σε αντίθεση με τη μείωση 6,3% που καταγράφηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

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Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό», ο οποίος προήλθε από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, μπορεί να αποδοθεί:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης, η οποία ανήλθε σε 31,1%.

β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης, που ανήλθε σε 2,5%.

Επιπλέον, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, σε αντίθεση με τη μείωση 3,9% που καταγράφηκε στην αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.

*Μπορείτε να δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό.