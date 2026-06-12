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    «Άλμα»-18,4%-των-τιμών-εισαγωγών-στη-βιομηχανία-τον-Απρίλιο-του-2026
    «Άλμα» 18,4% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2026

    Αύξηση 18,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2026

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 18,4% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σε αντίθεση με τη μείωση 6,3% που καταγράφηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

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    Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό», ο οποίος προήλθε από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, μπορεί να αποδοθεί:

    α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης, η οποία ανήλθε σε 31,1%.

    β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης, που ανήλθε σε 2,5%.

    Επιπλέον, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, σε αντίθεση με τη μείωση 3,9% που καταγράφηκε στην αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.

    *Μπορείτε να δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

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