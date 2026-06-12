Βιομηχανία:-Ετήσια-αύξηση-18,4%-για-τον-Γενικό-Δείκτη-Τιμών-Παραγωγού-τον-Απρίλιο

Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Ετήσια αύξηση 18,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τον Απρίλιο του 2025 υπήρξε μείωση 6,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024.
Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 18,4%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 31,1%
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,5%
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,2%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, οφείλεται:
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,3% (Πίνακας 3.ΙI).
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5% (Πίνακας 2.ΙI).