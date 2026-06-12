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    Βιομηχανία:-Ετήσια-αύξηση-18,4%-για-τον-Γενικό-Δείκτη-Τιμών-Παραγωγού-τον-Απρίλιο
    Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 18,4% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Απρίλιο

    Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 18,4% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Απρίλιο

    By Οικονομία No Comments2 Mins Read

    Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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    Ετήσια αύξηση 18,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τον Απρίλιο του 2025 υπήρξε μείωση 6,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024.

    Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

    Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

    Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 18,4%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:

    • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 31,1%
    • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,5%

    Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,2%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, οφείλεται:

    • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,3% (Πίνακας 3.ΙI).
    • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5% (Πίνακας 2.ΙI).

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