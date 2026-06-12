Βρέντζος: Έχουν θεμελιωθεί οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Alter Ego στην επόμενη τριετία

Η γενική συνέλευση της Alter Ego Media ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ) και επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή (5,2 εκατ. ευρώ).

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Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2026, με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την 30ή Ιουνίου, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου.

Οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, περιέγραψε το 2025 ως έτος ορόσημο, καθώς ο όμιλος εισήλθε στο Χρηματιστήριο και η υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου συνεχίστηκε με επιτυχία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου για το 2025 ανήλθε σε €140,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σχέση με τα €124,4 εκατ. του 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα €53,7 εκατ. από €46,7 εκατ. το 2024.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανέβηκαν κατά 70,9% και διαμορφώθηκαν σε €29,2 εκατ. από €17,1 εκατ. το 2024.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν σημαντική αύξηση 80,8% και ανήλθαν σε €19,7 εκατ. από €10,9 εκατ. το 2024.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2025 ανήλθαν σε €145,7 εκατ., ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (μείον δανεισμός και υποχρεώσεις από μισθώσεις) διαμορφώθηκαν σε €43,7 εκατ.

Το 2025, η Alter Ego Media προχώρησε σε στρατηγικές κινήσεις και επενδύσεις, μεταξύ των οποίων οι εξαγορές των Tlife και Newsit, οι οποίες όπως δήλωσε ο κ. Βρέντζος, ενίσχυσαν σημαντικά το ψηφιακό αποτύπωμα του εκδοτικού τομέα. Επίσης, ο όμιλος εισήλθε στον τομέα του live entertainment και άρχισε τη δραστηριοποίηση του επενδυτικού του βραχίονα, Alter Ego Ventures.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η υλοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου θα συνεχιστεί και το 2026. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η διάθεση των κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Επιπλέον, το 2026 επιτεύχθηκε η πλειοψηφική συμμετοχή της εταιρείας στην ψηφιακή πλατφόρμα More.com, ενώ υπεγράφη συμφωνία με τους ομίλους Antenna και Motor Oil για την απόκτηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαχειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα ANT1+.

«Η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου και η διάθεση των κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της εταιρείας την επόμενη τριετία. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι ο όμιλος, με τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει και την ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση, μπορεί να συνεχίσει την εντυπωσιακή του ανάπτυξη, πάντα με γνώμονα την εκπλήρωση των στόχων του ως οργανισμός και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του», δήλωσε ο κ. Βρέντζος.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.