Βρετανία:-Συρρίκνωση-του-ΑΕΠ-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον μήνα έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να εμποδίζουν την ανάπτυξη.

Η συρρίκνωση κατά 0,2% στον τομέα των υπηρεσιών αναφέρθηκε ως ο κύριος παράγοντας της αρνητικής ανάπτυξης, ενώ αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 0,1% στην παραγωγή του κατασκευαστικού τομέα.

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Η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε μηδενική ανάπτυξη για τον μήνα. Οι οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι η βρετανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,1% σε μηνιαία βάση. Τα στοιχεία του Απριλίου ακολούθησαν ανάπτυξη 0,3% τον Μάρτιο, 0,4% τον Φεβρουάριο και μηδενική ανάπτυξη τον Ιανουάριο.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των υπηρεσιών ήταν η πτώση κατά 9,1% στις αθλητικές, ψυχαγωγικές και αναψυχικές δραστηριότητες.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανέφερε ότι o πόλεμος ήταν η μεγαλύτερη αρνητική συμβολή ενός μεμονωμένου κλάδου τόσο στην παραγωγή υπηρεσιών όσο και στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ.

Μέρος της μείωσης του κλάδου αποδόθηκε στον πόλεμο, με την ONS να σημειώνει ότι η ακύρωση διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων στη Μέση Ανατολή είχε επηρεάσει την παραγωγή εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.