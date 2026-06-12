Γαλλία:-Σε-υψηλό-διετίας-ο-πληθωρισμός,-στο-2,4%

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, μετά από αύξηση 2,2% τον Απρίλιο, λόγω της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με την INSEE την Παρασκευή.

Οι τιμές της ενέργειας επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την ανάκαμψη των τιμολογίων φυσικού αερίου (+11,3% από -3,1% τον προηγούμενο μήνα), ενώ ο πληθωρισμός ενισχύθηκε επίσης από την αύξηση των τιμών των υπηρεσιών (+2,1% μετά από +1,8% τον Απρίλιο).

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Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία INSEE την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας μια προκαταρκτική ένδειξη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.