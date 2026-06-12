Δημόσιο-Χρέος:-Η-σημασία-της-επιτυχημένης-εξόδου-στις-αγορές-και-το-διπλό-«χτύπημα»-του-2026

Η έξοδος της Τετάρτης στις αγορές ήταν το τελευταίο βήμα για να σφραγίσει και μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους εντός της χρονιάς, πέρα από αυτή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

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H επιτυχία της τελευταίας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές κατά την οποία σημειώθηκε μεγάλη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές επιβεβαίωσε τη θέση της χώρας μας στους κανονικούς εκδότες χρέους της Ευρωζώνης. Ήταν ακόμη και το τελευταίο βήμα για να σφραγίσει και μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους εντός της χρονιάς, πέρα από αυτή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6,94 δισ. ευρώ των ακριβών διακρατικών δανείων του πρώτου μνημονίου (GLF) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα θα είναι η πέμπτη αυτού του είδους από το 2022 έως και σήμερα. Είχαν προηγηθεί οι αποπληρωμές 2,64 δισ. ευρώ το 2022, 5,29 δισ. ευρώ το 2023, 7,93 δισ. ευρώ το 2024 και 5,28 δισ. ευρώ το 2025.

Με την αποπληρωμή της επόμενης εβδομάδας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων του GLF θα πέσει κάτω από τα 20 δισ. ευρώ. Όπως εγκαίρως είχε μεταδώσει το - η αποπληρωμή των 6,925 δισ. ευρώ θα διανεμηθεί σε 4 έτη (στο μισό του 2029, στο 2033, στο 2034 και στο μισό του 2035). Ο στόχος που έχει θέσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι τα δάνεια του GLF να έχουν αποπληρωθεί πλήρως έως το 2031, δηλαδή μια δεκαετία νωρίτερα από την κανονική λήξη των δόσεων το έτος 2041.

Μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή

Σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα χρόνια που οι αποπληρωμές γινόντουσαν τον Δεκέμβριο, φέτος γίνεται τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί όπως φαίνεται στον ΟΔΔΗΧ εξετάζεται μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή προς το τέλος , αυτή τη φορά όμως από το δάνειο των 110 δισ. ευρώ που είχε πάρει η χώρα μας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές προϋπόθεση για να προχωρήσει η δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή του 2026 ήταν η έξοδος στις αγορές που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη. Δεν αποκλείεται μάλιστα το ύψος της επόμενης κίνησης να είναι αντίστοιχο με τα 3 δισ. ευρώ που άντλησε το ελληνικό δημόσιο

Τα γεμάτα ταμεία και η εικόνα του Χρέους

Εξάλλου στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα ταμειακά διαθέσιμα Γενικής Κυβέρνησης τα οποία με βάσει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (31/3/2026) ήταν στα 38,921 δισ. ευρώ και μετά από την τελευταία έξοδο στις αγορές ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ.

Ο σκοπός των πρόωρων αποπληρωμών είναι διπλός.

Ο πρώτος σκοπός έχει να κάνει με την μείωση του πραγματικού ύψους του δημοσίου χρέους που σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα ρίξει και την αναλογία χρέους προς ΑΕΠ. Αν όλα πάνε βάσει του σχεδίου, η χώρα μας θα χάσει φέτος την αρνητική πρωτιά που διατηρεί εδώ και χρόνια ως προς το ύψος του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει στο 136,8% του ΑΕΠ το 2026, καθιστώντας το χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ. Αν όλα πάνε βάσει του σχεδιασμού το Δημόσιο Χρέους αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 και να συνεχίσει την καθοδική του πορεία στο 115% του ΑΕΠ στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Αν αυτό επιτευχθεί η Ελλάδα θα βρίσκεται στην 4η ή και στην 5η θέση μεταξύ των κρατών με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, κάτω και από τη Γαλλία.

Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης

Ο δεύτερος σκοπός είναι η εξοικονόμηση δαπανών. Οι πρόωρες αποπληρωμές φέρνουν εξοικονόμηση πόρων που μόνο αμελητέα δεν είναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟΟ η πρόωρη του πρώτου μνημονιακού δανείου του 2025, ύψους 5,29 δισ. ευρώ, έφερε μείωση των ετήσιων δαπανών τόκων κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ για ένα μεσο-σταθμικό χρονικό διάστημα 12 ετών.

Ακόμη με τις πρόωρες αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου και του δανείου του EFSF σε συνέχεια της πλήρους αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ, αναχαιτίζεται ο κίνδυνος αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους από το 2032 και μετά.

Σημαντικό ακόμη είναι πως με αυτή την κίνηση το ελληνικό Δημόσιο περνάει ένα μήνυμα περαιτέρω διασφάλισης στους οίκους αξιολόγησης και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την περαιτέρω μείωση των ετήσιων μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου.