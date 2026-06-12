Διπλασιασμός Συμβατικών Ποσοτήτων LNG στην Συμφωνία Atlantic SEE Trade με Venture Global

Η Atlantic SEE LNG Trade S.A., η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, ανακοίνωσε την επέκταση της υφιστάμενης μακροχρόνιας Συμφωνίας Αγοράς και Πώλησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) με την Venture Global, έναν από τους κορυφαίους αμερικανικούς εξαγωγείς LNG.

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Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Atlantic SEE LNG Trade διπλασιάζει τις συμβατικές ποσότητες LNG που θα προμηθεύεται από την Venture Global, αυξάνοντας την ελάχιστη ποσότητα από 0,5 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA) σε 1 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA), ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1,3 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, για διάρκεια 20 ετών με έναρξη το 2030.

Αυτή η εξέλιξη ενδυναμώνει σημαντικά τη στρατηγική μακροπρόθεσμης προμήθειας της εταιρείας και συνεισφέρει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και διαφοροποιημένου συστήματος εφοδιασμού για τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Κ. Ξιφαράς: «Από το όραμα στην υλοποίηση»

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε:

«Η επέκταση αυτής της μακροχρόνιας συμφωνίας LNG σηματοδοτεί τη μετάβαση από το όραμα στην υλοποίηση. Με τον διπλασιασμό των ποσοτήτων που εξασφαλίζονται μέσω της συμφωνίας, ενισχύουμε ένα αξιόπιστο πλαίσιο προμήθειας, ικανό να ανταποκριθεί στις αναπτυσσόμενες ενεργειακές ανάγκες της περιοχής.

Η συμφωνία αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος μέσω της πρόσβασης σε επιπλέον ποσότητες LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις υποδομές και τις στρατηγικές συνεργασίες που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, υποστηρίζοντας την ασφαλή και σταθερή τροφοδοσία τους τα επόμενα χρόνια.»

Αλ. Εξάρχου: «Ενισχύουμε έναν νέο ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη»

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, δήλωσε:

«Η επέκταση της εμπορικής μας συμφωνίας με τη Venture Global αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού μας σχεδιασμού στον τομέα του LNG, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, αναδεικνύει τη διαρκώς ενισχυόμενη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Η συμφωνία αυτή επισημαίνει την αξία των μακροχρόνιων συνεργασιών και επιβεβαιώνει τη σημασία της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των αγορών της ευρύτερης περιοχής.»