Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά η διαδικασία αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι €532 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του πρώτου μέρους (Μέρος Ι) του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών 2026.

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Το Μέρος Ι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Απριλίου 2026 (η «Γενική Συνέλευση»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 του νόμου 4548/2018, και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας με βάση τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί από τη γενική συνέλευση, της έγκρισης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), καθώς και της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το Μέρος Ι θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικά τμήματα υπό τη διεύθυνση της Goldman Sachs Bank Europe (Goldman Sachs) και της Morgan Stanley Europe (Morgan Stanley), οι οποίες θα δρουν ανεξάρτητα μεταξύ τους και από την τράπεζα, για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο και την τιμολόγηση των συναλλαγών, με τους εξής όρους:

Σκοπός: Ο στόχος του Μέρους Ι είναι η βελτίωση της απόδοσης των μετοχών της τράπεζας για τους μετόχους της, καθώς και η ενίσχυση των δεικτών «κέρδη ανά μετοχή» και «μέρισμα ανά μετοχή», και η μετέπειτα ακύρωση των αγορασθέντων μετοχών.

Μέγιστο χρηματικό ποσό: Αγορά μετοχών συνολικής αξίας έως 531.911.400 ευρώ.

Το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα εξής:

Πρόγραμμα κόστους 231.911.400 ευρώ , με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης των μετοχών της τράπεζας προς τους μετόχους της, καθώς και την ενίσχυση των δεικτών «Κέρδη ανά μετοχή» και «Μέρισμα ανά μετοχή»· η τράπεζα σκοπεύει να ακυρώσει τις αποκτηθείσες μετοχές, όπως αναφέρεται στο θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης.

Πρόγραμμα κόστους 300.000.000 ευρώ με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης των μετοχών της τράπεζας και την αύξηση των δεικτών «Κέρδη ανά μετοχή» και «Μέρισμα ανά μετοχή»· η τράπεζα προγραμματίζει την ακύρωση των αποκτηθέντων μετοχών, όπως αναφέρεται στο θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης.

Ανώτατο όριο μετοχών: Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Μέρος Ι ανέρχεται σε 91.471.515 μετοχές, μειωμένος κατά τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατείχε η τράπεζα κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται από τον νόμο 4548/2018.

Διάρκεια υλοποίησης: Το Μέρος Ι μπορεί να διαρκέσει έως τις 8 Ιουνίου 2027 και υπόκειται σε κανονικούς όρους πρόωρης λήξης, οι οποίοι μπορεί να ενεργοποιηθούν από την τράπεζα, τη Goldman Sachs ή τη Morgan Stanley, ανάλογα με την περίπτωση.

Διαδικασίες υλοποίησης: Οι αγορές ιδίων μετοχών θα διεξάγονται στο Euronext Athens, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση εντός των οδηγιών και συστάσεων που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Οι ολοκληρωμένες συναλλαγές θα ανακοινώνονται στην αγορά και η τράπεζα θα ενημερώνει τους επενδυτές για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών 2026, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έναρξη του δεύτερου μέρους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών 2026 θα ακολουθήσει μετά την απόκτηση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό του Euronext Athens, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.