Εθνική Τράπεζα: Υποστηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Προγράμματος NBG Business Seeds

Με πλήθος παρευρισκομένων από τον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Εθνικής Τράπεζας, επενδυτικών φορέων, Επιμελητηρίων και Πανεπιστημίων, πραγματοποιήθηκε η 16η ετήσια τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού NBG Business Seeds.

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Κατά τη διάρκεια της τελετής, αναδείχθηκαν συνολικά 12 καινοτόμες επιχειρήσεις και ομάδες που διακρίθηκαν από τις 344 συμμετοχές του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Οι 3 πρώτοι νικητές του Διαγωνισμού βραβεύθηκαν με χρηματικά έπαθλα, ενώ απονεμήθηκαν και βραβεία για τις δύο ειδικές κατηγορίες που αφορούν τη Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση (Financial Empowerment) και τις Τεχνολογίες Ακινήτων (Property Technology). Συγκεκριμένα:

Πρώτη νικήτρια αναδείχθηκε η MammoCheck από την Κύπρο, η οποία κέρδισε χρηματικό έπαθλο €20.000. Η MammoCheck προσφέρει προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ώρας, μέσω μίας μικρής ιατρικής συσκευής συμβατής με κινητά τηλέφωνα.

νικήτρια αναδείχθηκε η από την Κύπρο, η οποία κέρδισε χρηματικό έπαθλο €20.000. Η προσφέρει προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ώρας, μέσω μίας μικρής ιατρικής συσκευής συμβατής με κινητά τηλέφωνα. Δεύτερη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Tinkery από τη Βαρκελώνη, η οποία έλαβε χρηματικό έπαθλο €12.000. Η Tinkery είναι η πρώτη AI-Native Εμπορική Αποθήκη που μετατρέπει τα ακατέργαστα εμπορικά δεδομένα σε αξιόπιστη βάση.

νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η από τη Βαρκελώνη, η οποία έλαβε χρηματικό έπαθλο €12.000. Η είναι η πρώτη AI-Native Εμπορική Αποθήκη που μετατρέπει τα ακατέργαστα εμπορικά δεδομένα σε αξιόπιστη βάση. Τρίτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Steganomos από την Αττική, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €8.000. Η Steganomos είναι μία AI-native cloud πλατφόρμα που μετατρέπει ανεξάρτητα ξενοδοχεία σε ψηφιακά ευφυείς επιχειρήσεις, ενοποιώντας τη διαχείριση κρατήσεων και την επικοινωνία με τους επισκέπτες.

νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η από την Αττική, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €8.000. Η Steganomos είναι μία AI-native cloud πλατφόρμα που μετατρέπει ανεξάρτητα ξενοδοχεία σε ψηφιακά ευφυείς επιχειρήσεις, ενοποιώντας τη διαχείριση κρατήσεων και την επικοινωνία με τους επισκέπτες. Στο Eιδικό Βραβείο Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης, νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η SplitSave App, που κέρδισε χρηματικό έπαθλο €4.000. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη σύγκριση τιμών σε αλυσίδες super market με e-shop. Δεύτερη νικήτρια ομάδα, κερδίζοντας χρηματικό έπαθλο €2.000, είναι η InvestPlay, μία εκπαιδευτική ψηφιακή εφαρμογή για επενδύσεις.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του πυλώνα Καινοτομίας της πρωτοβουλίας ΕΝΝΟΙΑ, που στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης των νοικοκυριών μέσω έρευνας και καινοτομίας. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα και συνεργάζεται με την Accenture, τον καθηγητή Μιχάλη Χαλιάσο (Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κόμβο, προωθώντας ιδέες που ενισχύουν την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στο Eιδικό Βραβείο Property Technology, νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Scoopterra, η οποία έλαβε χρηματικό έπαθλο €4.000. Η Scoopterra είναι μία πλατφόρμα ανάλυσης τοποθεσίας που αξιοποιεί δεδομένα αγοράς και κινητικότητας.

Έπαινοι απονεμήθηκαν σε έξι ομάδες που προκρίθηκαν στη τελική φάση του Διαγωνισμού:

Doitforme.eu: Αυτοματοποιημένη διαφημιστική πλατφόρμα για μικρές επιχειρήσεις,

Αυτοματοποιημένη διαφημιστική πλατφόρμα για μικρές επιχειρήσεις, THALASSA-AI: Αυτόνομο υποβρύχιο για επιτήρηση λιμένων και πλοίων.

Αυτόνομο υποβρύχιο για επιτήρηση λιμένων και πλοίων. CRIPTIA : Σύστημα ανίχνευσης τρωκτικών σε πραγματικό χρόνο.

: Σύστημα ανίχνευσης τρωκτικών σε πραγματικό χρόνο. dikaio.ai: AI νομικός βοηθός για ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα.

AI νομικός βοηθός για ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα. VELO by NEEMALABS: Φυτικό υλικό για εναλλακτική χρήση από τη βιομηχανία μόδας. Παράγεται από αγροτικά απόβλητα φραγκοσυκιάς.

Φυτικό υλικό για εναλλακτική χρήση από τη βιομηχανία μόδας. Παράγεται από αγροτικά απόβλητα φραγκοσυκιάς. Placy AI: Πλατφόρμα αυτοματοποίησης για μεσιτικά γραφεία.

Ο Πρωταθλητής Κολύμβησης Απόστολος Σίσκος μίλησε για την πορεία του, ενώ ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, CEO της Wealthyhood, μοιράστηκε την εμπειρία του ως νικητής του περυσινού διαγωνισμού.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, δήλωσε:

«Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds ξεκίνησε το 2010. Σε μία δύσκολη περίοδο, η Εθνική Τράπεζα επένδυσε στο ταλέντο και τις νέες ιδέες. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, ο απολογισμός μας είναι θετικός. Ο διαγωνισμός έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την αφοσίωσή τους. Καλώ τους νέους να συνεχίζουν να καινοτομούν. Το πρόγραμμα NBG Business Seeds υποστηρίζει την πραγματική οικονομία και την ψηφιακή ανάπτυξη.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος δήλωσε:

«Στο οικοσύστημα καινοτομίας που προωθούμε, στοχεύουμε στη σύνδεση της γνώσης με την κοινωνία. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει αυτήν την προοπτική.»

Ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, Ερνέστος Παναγιώτου, πρόσθεσε:

«Αναδείξαμε νικητές που προσφέρουν εξελιγμένες τεχνολογικές λύσεις σε τομείς όπως η υγεία και η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση. Η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει το οικοσύστημα της καινοτομίας.»

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Σπύρος Αρσένης ανακοίνωσε τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds είναι το πλέον ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, επικεντρωμένο στους τομείς Fintech, ESG, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και σχετικών τεχνολογιών. Περιλαμβάνει δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης και εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.